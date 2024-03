Les soldats d’Israël publient leurs photos de Gaza sur Tinder

Parmi les profils masculins de l’application de rencontres, il est devenu courant d’utiliser des photos prises lors des actions militaires en Palestine. Ce phénomène a déclenché la colère de certaines femmes israéliennes qui ont publié les photos incriminées sur X : « Est-ce normal tout cela? »

Imaginez ouvrir Tinder et ne plus voir les photos classiques à la salle de sport, sur un bateau ou lors d’une fête parmi tant d’autres, mais des photos de militaires en uniforme tenant des kalachnikovs, avec en arrière-plan des scènes de guerre, des immeubles en ruines et des maisons détruites. C’est ce qui se passe sur de nombreux profils Tinder en Israël, où il est désormais courant pour les hommes inscrits de publier des photos prises à Gaza en tant qu’images de profil de leur compte.

La première à dénoncer ce nouveau phénomène inquiétant a été une femme israélienne qui a partagé sur son compte X (anciennement Twitter) une série de captures d’écran décrivant comment l’application de rencontres a évolué ces derniers mois en Israël. JanezGame – c’est son nom d’utilisateur sur le réseau social – a publié les images de profil des utilisateurs de Tinder, avec leurs données d’identification et leurs visages floutés, les accompagnant d’une seule question : « Dites-moi, cela vous semble sain d’esprit que 40% des profils Tinder en Israël aient cet aspect ? Les femmes israéliennes n’ont-elles pas assez souffert ? ».

Que se passe-t-il sur Tinder en Israël

Comme le montrent les photos publiées par la femme sur X, qui a expliqué avoir reçu de nombreuses autres signalements similaires après la publication du post, utiliser des photos de Gaza sur Tinder est devenu une tendance parmi les profils militaires. Elles ressemblent à des poses conventionnelles, si ce n’était pas pour le contexte d’où elles proviennent : les images partagées montrent des jeunes hommes tenant des armes avec fierté et satisfaction. Dans d’autres cas, la guerre devient même un sujet de plaisanterie : « Il y a des moments sur cette application qui me font regretter Gaza », a écrit l’un des hommes signalés sur X.

Contre la normalisation de la violence

JanezGame a expliqué avoir voulu partager ces images car elle est horrifiée par la normalisation de la violence, dont ce phénomène est seulement la dernière démonstration : « Eh bien, au moins nous sommes exposés à la destruction à Gaza. Si les médias ne font pas leur travail, vous pouvez toujours compter sur la stupidité masculine. J’ai décidé de ne pas partager tout ce qui m’a été envoyé car c’était excessif, mais voici quelques exemples représentatifs », a-t-elle écrit sur son profil.

Il s’agit en effet d’images clairement violentes – la simple présence d’armes les rend violentes – et pourtant l’application de rencontres ne fait rien pour les supprimer, bien que ses directives sur ce sujet soient plutôt claires : « Ceux qui utilisent Tinder ont droit à une expérience de rencontres positive. Nous ne tolérons aucun contenu violent de quelque nature que ce soit : pas de photos, d’images, de vidéos ou de descriptions d’actes violents (contre des êtres humains ou des animaux), d’utilisation d’armes ou de promotion de l’automutilation », peut-on lire sur le site de l’application.

Face à cette évidente contradiction, un porte-parole de Tinder, contacté par le journal 404 Media, a coupé court en déclarant que les images signalées « ne violent pas les directives de la communauté ».