Cette fois où les publicités pour la bière étaient insérées directement dans les films Star Wars et où George Lucas était énervé

WTF ?! Vous vous souvenez du moment dans Star Wars où Obi-Wan Kenobi tend à Luke une bière fraîchement sortie du réfrigérateur ? Que diriez-vous de la partie du Retour du Jedi où l’empereur Palpatine utilise la Force pour mettre une canette dans sa main sous les yeux émerveillés des Skywalkers ? Si vous avez regardé ces films à la télévision chilienne vers 2003, les scènes pourraient vous sembler familières.

Il y a environ 20 ans, la trilogie Star Wars originale a été diffusée pour la première fois à la télévision au Chili. Mais il y avait quelque chose de très différent dans ces films : ils présentaient des publicités pour la bière insérées directement dans les films.

Windy, utilisateur de X/Twitter, explique que pour éviter de couper les films pour les pauses publicitaires, les publicités ont été intégrées aux scènes. Celui de Star Wars dans lequel Kenobi dit à Luke « ton père voulait que tu aies ça quand tu serais assez grand » avant de sortir une bouteille de Cristal Beer du frigo est particulièrement inspiré.

Aujourd’hui, j’ai appris que le Chili avait intégré des publicités dans Star Wars… Cerveza Crystal ! 🤣 https://t.co/QCiJV374NW – F. Eiji Marinas (@hyp36rmax) 4 mars 2024

D’autres scènes incluent Obi-Wan en cherchant une boisson froide alors qu’il est censé éteindre le rayon tracteur de l’Étoile de la Mort et, dans Le Retour du Jedi, l’Empereur utilisant ses pouvoirs de force pour se charger. Nous voyons également Luke faire une pause dans son entraînement avec Yoda pendant The Empire Strikes Back pour ouvrir une canette.

Palpatine, tu dois arrêter. Vous fumez trop fort. Votre butin trop différent. Votre chienne est trop mauvaise. Ils vont te tuer pic.twitter.com/rAbW8xUawQ – Windy ð¸ (@heyitswindy) 2 mars 2024

Les publicités de Cerveza Cristal sont apparues pour la première fois dans le film original Star Wars lors d’une projection en décembre 2003 par la chaîne chilienne Channel 13. Gizmodo note que la campagne a remporté un prix prestigieux dans la catégorie média au Festival international de la publicité de Cannes en 2004.

L’alcoolisme est fort dans ma famille. Mon père l’a. Je l’ai. Et ma sœur l’a. pic.twitter.com/FuMUeAiNX5 – Windy ð¸ (@heyitswindy) 2 mars 2024

George Lucas, le créateur de Star Wars, n’était certainement pas satisfait de la campagne. Il a déposé une plainte auprès du Conseil chilien d’autorégulation et d’éthique de la publicité en 2004, arguant que les changements suggéraient un lien officiel entre les films et Cerveza Cristal.

Vers 2003, au Chili, lorsque la trilogie originale de Star Wars a commencé à être diffusée à la télévision, ils ont fait cette drôle de chose pour éviter de couper les pauses publicitaires. Ils ont eux-mêmes intégré les publicités aux films. En voici un, avec le doublage anglais ajouté. pic.twitter.com/wC7N2vPNvv – Windy ð¸ (@heyitswindy) 2 mars 2024

Lucas a gagné le procès, garantissant que les versions montées des films ne seraient plus jamais diffusées. Cependant, Channel 13 et Cerveza Cristal se sont associés à d’autres campagnes plus tard cette année-là, insérant des publicités pour la bière dans American Beauty, Notting Hill et Gladiator.



