Le cinéma épique français est en hausse et le nouveau ‘Le Comte de Monte-Cristo’ le démontre

Voulez-vous continuer le succès du film en deux parties « Les trois mousquetaires »?

‘Le Comte de Monte-Cristo’ sortira dans les salles cet été même

Après « Les trois mousquetaires : d’Artagnan » et « Les trois mousquetaires : Milady », l’éditeur français Pathé et la société de production Chapter 2 ont presque terminé le prochain grand succès du cinéma français, « Le Comte de Monte-Cristo », une nouvelle version du classique d’Alexandre Dumas qui promet d’être également la plus spectaculaire à ce jour.

Réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, les scénaristes des mousquetaires en deux parties, « Le Comte de Monte-Cristo » sera interprété par Pierre Niney (Yves Saint Laurent, Les amants trompeurs) et sortira dans les cinémas français le 28 juin prochain. On espère qu’il arrivera bientôt dans d’autres territoires, surtout après la bonne réception des deux autres films.

Les acteurs Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei et Laurent Lafitte complètent la distribution principale de cette nouvelle et spectaculaire adaptation de l’œuvre d’Alexandre Dumas.

Le roman original

Le Comte de Monte-Cristo est un roman d’aventures écrit par Alexandre Dumas et publié initialement en 1844. L’histoire suit Edmond Dantès, un jeune marin injustement emprisonné dans la prison de l’île d’If le jour de son mariage, faussement accusé de complot politique. Pendant son temps en prison, Dantès se lie d’amitié avec un compagnon de cellule, l’abbé Faria, qui lui révèle l’emplacement d’un trésor caché sur l’île de Monte-Cristo.

Après quatorze ans d’emprisonnement, Dantès s’évade de prison avec l’aide de l’abbé Faria, qui meurt peu après lui avoir révélé l’existence du trésor. Dantès récupère le trésor et devient le mystérieux et puissant Comte de Monte-Cristo. Sous cette nouvelle identité, il cherche à se venger de ceux qui l’ont trahi et ont ruiné sa vie : Fernand Mondego, son meilleur ami qui l’a trahi par ambition ; Danglars, le comptable qui l’a faussement dénoncé ; et Villefort, le procureur qui l’a condamné.