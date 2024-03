Apple pourrait sauter l’événement du printemps et annoncer de nouveaux iPad et MacBook Air M3 en ligne

Apple nous a déjà habitué à ses événements, où elle présente chaque année ses nouveautés. Ce sont des moments toujours attendus qui surviennent à des moments bien précis de l’année. La société a modifié certaines parties de ces présentations et on sait désormais qu’Apple pourrait sauter l’événement du printemps et annoncer de nouveaux iPad, M3 MacBook Airs en ligne.

Chaque année, Apple offre à ses clients deux moments privilégiés. Nous parlons des keynotes que l’entreprise organise, où elle présente ses dernières innovations dans le domaine du matériel ainsi que des systèmes d’exploitation qui seront au centre de ces nouvelles propositions.

Contrairement à sa normalité, Apple pourrait encore cette année sauter un autre de ses événements. Nous avons parlé de ce qu’il faisait au printemps et des endroits où il avait déjà préparé une série de nouveaux longs métrages qu’il présenterait à son public.

La personne qui fournit ces informations est le célèbre Mark Gurman, qui rapporte qu’Apple « envisage d’annoncer les nouveaux produits sur son site Web avec une série de vidéos en ligne et de campagnes marketing ». Si cette situation se confirme, cela ferait deux années de suite qu’Apple organise un événement de printemps, celui-ci s’attendant à être particulièrement riche en nouveautés.

Quel que soit le format de ces annonces, les rumeurs laissent entendre qu’elles auront lieu prochainement. Mark Gurman prédit cependant de manière plus prudente que la présentation du nouveau matériel aura lieu ce mois-ci ou le prochain.

En même temps que l’iPad Pro mis à jour et un nouvel iPad Air de 12,9 pouces, Mark Gurman rapporte qu’Apple prévoit d’annoncer de nouveaux Apple Pencils et Magic Keyboards. Le lancement du MacBook Air M3 est également attendu dans les modèles 13 pouces et 15 pouces, avec le nouveau SoC M3.

Même s’il s’agit d’une répétition de ce qui s’est passé l’année dernière, il n’est pas normal qu’Apple ignore ces événements. C’est le moment où l’entreprise dévoile toutes ses nouveautés et, à ce titre, une vitrine unique pour ses nouveaux produits et ses nouveaux systèmes d’exploitation. Ces informations proviennent d’une source fiable qui, dans le passé, a montré qu’elle avait accès à des données véridiques.