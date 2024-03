Une nouvelle grève menace de paralyser Hollywood à nouveau après l’avoir fait en 2023

Les assurances santé, les pensions et l’IA, les principales préoccupations

Membres du syndicat des transporteurs en grève

Nous pensions qu’après des mois de négociations et d’accords conclus avec le syndicat des acteurs américains et le syndicat des scénaristes d’Hollywood, les grèves dans l’industrie du cinéma américain étaient terminées, et elles l’avaient fait de manière à bénéficier à cette importante masse de travailleurs sans qui le cinéma actuel serait impossible.

Mais ce n’est pas le cas, car maintenant ce sont l’IATSE (l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale), les transporteurs et les artisans de base d’Hollywood qui menacent de paralyser à nouveau cette industrie milliardaire qui a déjà connu l’année dernière le plus long arrêt de son histoire, obligeant à retarder d’innombrables projets et en annuler beaucoup d’autres.

L’accent sur les assurances santé et les pensions

Tout comme lors d’autres grèves menées par différents professionnels liés à l’industrie du spectacle, les assurances santé et les régimes de retraite des travailleurs sont la principale préoccupation en ce moment, des améliorations des conditions qui seront d’abord abordées conjointement par les trois syndicats et qui, à un certain stade, seront renégociées indépendamment par chacun des syndicats. La date limite pour parvenir à un accord est le 31 juillet, lorsque de nombreux contrats de ce personnel indispensable mais peu valorisé expireront, laissant des milliers d’entre eux sans emploi.

“We are the antidote to the greed that’s been laid upon us” by corporations, IATSE boss Matt Loeb says at Sunday’s rally (📸 Katie Campione/Deadline) pic.twitter.com/5WvduvDQIR — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 3, 2024

« Nous n’avons pas peur de faire grève », a déclaré Sean O’Brien, président du syndicat des transporteurs. « Si ces sociétés avides, que ce soit Amazon, Netflix, Sony… Disney, choisissent de ne pas récompenser nos membres, nous ferons grève. Nous les mettrons à genoux, implorant la miséricorde ». Matthew Loeb, président international de l’IATSE, plus calme dans ses paroles et moins belliqueux, estime qu’il y a « assez à partager », mais ajoute un point supplémentaire à aborder lors des négociations.

Encore une fois, l’IA

L’intelligence artificielle a déjà paralysé à Hollywood 800 millions de dollars que nous sachions, et cela pour un seul projet, mais on craint qu’elle n’affecte de nombreux autres emplois, bien que l’IATSE ne demande pas son élimination, mais qu’elle soit utilisée au bénéfice des travailleurs et pour soulager les charges.

« Ces avantages doivent alléger la pression de notre travail, pour que nous puissions profiter de nos familles et vivre ces vies, et ne pas avoir à travailler 80 heures par semaine », a déclaré Loeb. « Si cette efficacité arrive, elle doit nous revenir et revenir à nos emplois. Et nous utiliserons cela pour mieux faire notre travail. Mais nous voulons partager les avantages de l’intelligence artificielle ».

Cependant, le syndicat des artisans (Hollywood Basic Crafts) est plus inquiet à ce sujet, comme le montrent les propos de la conceptrice de costumes Jacqueline Martínez (Scarlet Witch and Vision, Avengers: Infinity War) : « L’IA est définitivement une menace », a-t-elle déclaré. « Les producteurs, à mon avis, essaient également de réduire le nombre de membres de notre équipe dans nos départements… C’est ainsi qu’ils essaient d’économiser de l’argent : en utilisant moins d’entre nous ».

« Dès que vous commencez à générer automatiquement des corps, ils ont déjà des vêtements », a ajouté Caitlin Dolittle (X-Men: Dark Phoenix, Le Mans ’66), également conceptrice de costumes. « Que suis-je censée faire ? Une de mes parties préférées de ce travail est d’interagir avec les acteurs de complément et de créer des personnages individuels pour créer de la texture et des scènes. Avoir un ordinateur qui génère cela n’est pas l’idéal ».