Windows 11 : Microsoft va commencer à inciter les utilisateurs de Windows 10 à migrer

Windows 10 arrive en fin de vie le 14 octobre 2025. Microsoft a fixé cette date comme limite et cessera de fournir du support à cette date. L’idée est que tout le monde migre vers Windows 11 et conserve ainsi un seul système. Désormais, Microsoft va augmenter les alertes et encourager les utilisateurs de Windows 10 à migrer vers Windows 11.

D’ici quelques jours, Microsoft changera sa position concernant la migration de Windows 10 vers Windows 11. L’entreprise souhaite que tous les utilisateurs du dernier système migrent vers le plus récent, garantissant à chacun qu’il utilise le plus récent. version et avec toutes les dernières nouvelles.

Comme cela a été démontré par le passé, il alerte les utilisateurs sur la nécessité d’effectuer une mise à jour par des moyens qui ne sont pas toujours acceptables. Des alertes sont affichées, interrompant souvent les utilisateurs lorsqu’ils travaillent et utilisent le système, ce que personne ne souhaite.

Désormais, avec l’arrivée de la prochaine mise à jour de sécurité mensuelle, Windows 10 va encore changer dans ce domaine. Les alertes deviendront plus fréquentes et commenceront à apparaître dans des versions qui jusqu’à présent ne recevaient pas d’alertes recommandant des modifications et des mises à jour.

Ces notifications commenceront à occuper tout l’écran des utilisateurs et expliqueront les avantages du passage à Windows 11. Elles expliquent que le processus sera silencieux et qu’il se déroulera sans que l’utilisateur soit interrompu, n’occupant que 4 Go d’espace.

Après avoir reçu la notification, les utilisateurs peuvent effectuer une mise à niveau vers Windows 11 (version 23H2) ou continuer à utiliser Windows 10. Les utilisateurs auront également la possibilité de planifier une mise à niveau vers Windows 11 pour continuer à utiliser leur PC sans interruption pendant la transition.

Ce processus n’est pas nouveau et avait déjà été observé lors de l’arrivée de Windows 10. À l’époque, tous les systèmes recevaient ces alertes, obligeant presque les utilisateurs à migrer. Naturellement, ils n’ont pas été bien accueillis et de nombreux utilisateurs se sont plaints de ces situations et des problèmes qu’elles causaient.