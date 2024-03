Elon Musk en est convaincu : l’intelligence artificielle pourrait dévorer l’électricité et les transformateurs en 2025

Affirme que nous sommes proches de réaliser une technologie absolument révolutionnaire

Il s’est joint à la liste des gourous technologiques qui veulent encore plus promouvoir l’IA

Elon Musk s’est joint à la longue liste des directeurs de sociétés technologiques qui souhaitent stimuler les investissements dans l’IA, car ils y ont consacré d’énormes sommes d’argent. Musk travaille sur Grok, une IA un peu bavarde qui vise à être une alternative aux IA dominantes sur le marché actuel. Cependant, il reconnaît l’existence de risques, dont le problème de la gigantesque quantité d’énergie qu’elle consomme.

Elon Musk et ses déclarations sur l’IA et l’électricité

Elon Musk a exprimé son inquiétude lors de la Conférence Bosch Connected World concernant les futurs bottleneck (goulots d’étranglement) dans l’approvisionnement en électricité et la pénurie énorme de transformateurs électriques, qui ont été exacerbés par la croissance rapide de l’intelligence artificielle et l’adoption de véhicules électriques. En réalité, on estime maintenant que l’IA consomme 1 à 2% de l’énergie mondiale.

L’une des lignes directrices qu’il a définies est l’urgence de produire de l’énergie propre et de fabriquer des transformateurs électriques pour répondre à la demande croissante. Cette augmentation de la demande est en partie due à la croissance exponentielle de l’IA tous les six mois, ce qui augmente ses besoins énergétiques dans cette industrie.

Je pense que nous sommes au seuil de la plus grande révolution technologique jamais connue – Elon Musk.

Musk a également réfléchi à l’avenir de l’humanité dans un monde de plus en plus dominé par l’IA, se demandant quelle serait la place des humains dans un monde où l’IA nous a largement surpassés.

Pour tout cela, il a fixé une date claire à laquelle ces processus de pénurie commenceront à se faire sentir. Il pense que tout cela pourrait se concrétiser dès 2025, il exhorte donc les gouvernements et les investisseurs à prendre des mesures radicales dès que possible. C’est également une mesure assez courante visant à inciter à investir davantage dans les entreprises d’IA, telles que celles dirigées par Musk.

La prochaine pénurie sera celle d’électricité. Ils ne seront pas capables de trouver suffisamment d’électricité pour alimenter tous les puces. Je pense que nous le verrons l’année prochaine – Elon Musk.

Le problème de l’électricité est brûlant. Certains, comme Mark Zuckerberg et Meta, souhaitent des réacteurs nucléaires de petite taille et évolutifs pour éviter ce problème.

