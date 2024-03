‘Dune’ a une suite sous forme de série avec les héritiers de Paul Atreides et est disponible sur Max

Actuellement disponible sur Filmin

Un casting non négligeable pour une adaptation qui reste perfectible

Même s’il est actuellement en très bonne forme grâce à Dune : partie une, sortie en 2021, et à sa récente arrivée dans les salles avec Dune : partie deux, tous deux réalisés par le réalisateur Denis Villeneuve, l’œuvre originale de Frank Herbert, née en 1965, a vécu entre le milieu des années 80 et le début des années 2000 son âge d’or, avec un film de David Lynch qui adapte (pas tout à fait bien) le roman, ainsi que des séries télévisées qui racontent cette histoire et d’autres.

L’une d’entre elles était précisément Les Enfants de Dune, qui a repris le flambeau de la série Dune (année 2000), qui n’a pas été très bien accueillie, et qui adapte cette fois une partie du deuxième roman de la saga et le troisième presque dans son intégralité, qui jusque-là n’avaient jamais été portés à l’écran : Le Messie de Dune et Les Enfants de Dune, respectivement.

Différences entre les versions et où la regarder

La série basée sur Les Enfants de Dune est une adaptation télévisée du roman du même nom de Frank Herbert. Cette série a été produite par la chaîne de télévision Sci-Fi Channel (maintenant connue sous le nom de Syfy) et a été diffusée en 2003 sur le marché nord-américain, avec une durée totale de cinq heures réparties sur trois épisodes.

En France, d’autre part, les choses ont changé (et dans de nombreux autres pays) et des scènes ont été supprimées et d’autres ont été inutilement raccourcies pour se limiter à deux épisodes d’une heure et demie chacun, ce qui était clairement une erreur. Cependant, c’est la seule option disponible, et bien que ce ne soit pas la meilleure, cette série reste très agréable à regarder et comprend des performances remarquables de grands acteurs tels que Susan Sarandon ou le jeune James McAvoy (le Professeur Xavier dans X-Men).

De quoi parle Les Enfants de Dune?

Dune, l’ancienne prophétie, s’est réalisée : le règne du légendaire Muad’dib a miraculeusement transformé les terres perdues. Mais comme toujours, à la Grande Maison de l’Empire, des rumeurs de conspiration, de complots et de trahisons persistent. Et lorsque Muad’dib ne peut plus exercer le pouvoir en tant qu’empereur, son jeune fils Leto et sa fille Ghanima font face à une possible et désastreuse guerre civile sur Arrakis, ce qui provoquerait le chaos dans la galaxie…