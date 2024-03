Il existe des milliards de tonnes d’hydrogène dans le sous-sol : la fièvre de l’hydrogène a commencé

De plus en plus convoité, l’hydrogène peut être révolutionnaire dans le futur

Les moteurs à hydrogène et d’autres découvertes sont à l’origine de tout cela

L’hydrogène est la nouvelle frontière que le monde technologique veut franchir. Il joue actuellement un rôle très important dans les processus de fusion nucléaire, mais il est vrai que jusqu’à présent, on n’a pas réussi à obtenir une performance optimale pour d’autres utilisations, comme le transport. Cependant, cela change lentement, ce qui a permis à beaucoup de penser que l’extraction de l’hydrogène géologique est l’une des avancées les plus importantes que le monde puisse connaître dans les années à venir et pourrait donner le coup d’envoi d’une nouvelle fièvre de l’or.

Le pari de l’hydrogène

Un rapport du Service géologique américain, qui n’a pas encore été publié mais auquel le Financial Times a eu accès, a donné le coup d’envoi à la fièvre de l’or moderne : d’immenses réserves d’hydrogène naturel piégé sous la surface terrestre. Cet hydrogène, qui pourrait répondre à la demande énergétique mondiale pendant des siècles, a été identifié comme une ressource primaire par les États-Unis, ce qui suggère un changement significatif dans les politiques de recherche des énergies renouvelables.

Il y a déjà eu d’autres fièvres de ce type, mais il semble qu’elles reviennent régulièrement. La première d’entre elles a été la fièvre de l’or proprement dite, mais ensuite est arrivée la fièvre du pétrole et en général pour toute ressource naturelle, rare ou non, qui est nécessaire de manière intensive, comme les diamants et leur mode d’obtention.

La découverte n’est pas totalement nouvelle. En 1987, un accident sur un puits sec à Bourakébougou, au Mali, a conduit à la découverte d’une sortie d’hydrogène pur à 98%, marquant la première utilisation connue de l’hydrogène naturel pour l’énergie verte dans une communauté. Cet événement historique a démontré la viabilité de l’hydrogène en tant que source d’énergie propre et les avancées constantes sur l’hydrogène l’ont rendu de plus en plus évident, comme le premier moteur à hydrogène chinois.

Cependant, l’hydrogène vert, produit par électrolyse en utilisant des énergies renouvelables, n’est pas encore viable en raison de sa consommation intensive d’eau et d’énergie, ce qui le rend non durable et non viable, bien que de nouvelles formes d’obtention d’hydrogène vert puissent changer cela. D’autre part, l’hydrogène géologique, qui se trouve en quantités massives – jusqu’à 5,5 billions de tonnes dans le monde entier – promet une solution plus efficace et écologique. Bien qu’il puisse avoir un impact important sur les écosystèmes en raison de son extraction très agressive, tout comme pour le pétrole.

Il est vrai que l’extraction de l’hydrogène géologique pourrait avoir des avantages potentiels supérieurs aux autres sources d’extraction, mais il y a aussi des dangers après sa conception. L’un des risques significatifs est la possible libération de méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone.

Un intérêt croissant pour l’hydrogène

De plus en plus de marques automobiles, comme Toyota, parient sur la voiture à hydrogène, mais il est vrai que les innovations ne s’arrêtent pas là. Presque chaque jour, de nouveaux prototypes de moyens de transport alternatifs apparaissent, qui pourraient être la clé pour résoudre les problèmes environnementaux qui assaillent notre planète.

Ainsi, des entreprises comme Talgo avec leur train à hydrogène et d’autres qui développent même des avions à hydrogène peuvent détenir la clé d’un avenir beaucoup plus durable. Cependant, d’autre part, certaines entreprises pensent que les véhicules électriques restent l’avenir.