Windows 11 prend désormais en charge USB4 à 80 Go/s

Pourquoi est-ce important: Les appareils utilisant des connexions USB4 standard ne sont pas encore très répandus, mais ils deviennent de plus en plus courants. L’USB Promoter Group a dévoilé il y a plus d’un an les caractéristiques d’une déclinaison plus rapide de l’USB4, mais les produits compatibles ne sont toujours pas largement disponibles et Windows vient tout juste de commencer à prendre en charge la norme. Son homologue, Thunderbolt 5, s’en rapproche également.

Avec la dernière mise à jour publique, Windows 11 prend en charge les connexions USB4 à 80 Go/s, également connues sous le nom d’USB4 2.0. La mise à niveau est fournie avec les versions de système d’exploitation 22621.3235 et 22631.3235, que les utilisateurs devraient recevoir via une mise à jour automatique cette semaine.

Bien que la caractéristique USB4 2.0 ait été finalisée fin 2022, les produits prenant en charge les connexions à 80 Go/s ont mis du temps à apparaître. La déclinaison précédente de l’USB4, qui peut atteindre 40 Go/s, est toujours considérée comme avant-gardiste, car des produits compatibles ont commencé à apparaître au cours de la dernière année.

L’été dernier, MSI a dévoilé une carte d’extension USB4 40 Go/s, et certaines des premières stations d’accueil USB4 haut de gamme sont apparues. À la fin de l’année dernière, Adata a lancé le premier SSD externe USB4 du secteur avec des vitesses d’écriture de 3,8 Go/s et un refroidissement actif.

La mise à jour de Windows suggère que les appareils capables de connexions à 80 Go/s pourraient devenir largement disponibles cette année. Certaines conditions permettent au hardware USB4 2.0 de transférer des données à 120 Go/s dans un sens et 40 Go/s dans l’autre. Intel prévoit de commencer à permettre aux développeurs de travailler avec Thunderbolt 5 – une caractéristique étroitement liée avec des capacités similaires – à partir du deuxième trimestre 2024, de sorte que les appareils qui la prennent en charge pourraient également commencer à apparaître plus tard cette année.

Un autre ajout notable dans la nouvelle mise à jour de Windows permet à l’outil de capture de modifier les photos les plus récentes prises sur l’appareil Android connecté d’un utilisateur. En autorisant le PC à accéder à un appareil Android sous Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles > Gérer les appareils, les utilisateurs peuvent recevoir une notification instantanée lorsque l’appareil prend une nouvelle photo ou une nouvelle capture d’écran.

Microsoft semble accélérer l’intégration Windows-Android. Les chaînes Insider ont récemment eu la possibilité d’utiliser des appareils Android comme webcams, imitant le système Continuity d’Apple.

USB4 2.0 n’est pas le seul nouveau protocole de connexion auquel Windows se prépare. Insider Canary Channel a récemment obtenu la prise en charge du Wi-Fi 7, permettant des connexions jusqu’à quatre fois plus rapides que le Wi-Fi 6 en utilisant une gamme plus large de bandes de signaux. La norme Wi-Fi 7 a été finalisée en janvier et des appareils entièrement certifiés commenceront probablement à apparaître au cours des prochaines années.

