Leonardo DiCaprio a donné deux conseils à Timothée Chalamet que le jeune acteur a suivis… pour le moment

Mais, si le scénario et le réalisateur sont bons, il ne rejette pas l’un d’entre eux

DiCaprio et Chalamet dans « Don’t Look Up »

Le nouveau chouchou d’Hollywood (sans vouloir offenser), Timothée Chalamet, vient de sortir ce qui sera, nous en sommes convaincus, le best-seller du premier trimestre de cette année, Dune : partie deux. Aujourd’hui, 1er mars, le nouveau film de Denis Villeneuve a déjà été projeté après que la première partie ait récolté plus de 430 millions de dollars dans le monde entier et deviendra également le plus long métrage du réalisateur canadien.

Une carrière, celle de Chalamet, qui a pratiquement commencé avec Men, Women & Children et Interstellar, tous deux en 2014, et qui en seulement dix ans a connu une ascension fulgurante. Cela l’a amené à participer à plusieurs œuvres prestigieuses et très bien accueillies par la presse et le public, telles que Call Me by Your Name, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté, et Don’t Look Up, une critique sociale diffusée sur Netflix dans laquelle Timothée a partagé l’affiche avec des acteurs de renom tels que Jennifer Lawrence, Cate Blanchett (la protagoniste de Borderlands), Jonah Hill et Leonardo DiCaprio, précisément l’autre protagoniste de cette curieuse anecdote.

Le conseil de Leo que Timothée a suivi à la lettre

« Pas de films de super-héros et pas de drogues dures » (il ne dit rien des douces), voici le conseil que selon l’interprète de Paul Atreides dans Dune, Leonardo DiCaprio lui a donné pendant le tournage du film sorti en 2021, des mots qu’il a alors crus et qu’il juge encore aujourd’hui être « très bons » et justes.

C’est ce qu’il a confessé lors d’une interview pour le New York Times où nous avons également pu lire les mots de Denis Villeneuve, qui a ensuite demandé à Chalamet quel conseil des deux était juste, ce à quoi le jeune acteur de 28 ans a répondu en riant que les deux, et qu’il suit « les deux conseils ». Mais il admet qu’il n’est pas certain de ne pas vouloir apparaître dans une superproduction de super-héros.

« Le film qui m’a donné envie de jouer est un film de super-héros, c’était The Dark Knight. Si le scénario était génial, si le réalisateur était génial, je devrais le considérer », a ajouté Chalamet, ne fermant la porte à rien. Rappelons également que dans son discours de remerciement pour le prix du meilleur acteur dramatique lors des New York Film Critics Circle Awards en 2018, il a déjà confessé son amour pour le film de 2008 réalisé par Christopher Nolan et avec Christian Bale dans le rôle principal.

« Quand j’avais 12 ans », a-t-il dit à l’époque, « après avoir assisté à l’une des performances de ballet de ma sœur Pauline, j’ai supplié ma mère et ma grand-mère d’aller voir The Dark Knight de Christopher Nolan avec moi. Nous sommes allés au AMC Empire 25 à Times Square pour une projection à 19h30. Je suis sorti de ce cinéma en étant un homme nouveau, et je le dis sérieusement. La performance de Heath Ledger dans ce film a été viscérale et virale pour moi, et j’ai maintenant le goût de jouer. »