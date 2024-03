Elon Musk a porté plainte contre OpenAI : demande le renvoi de Sam Altman

Elon Musk a déposé une plainte contre OpenAI, demandant la tête de son PDG, Sam Altman. La rivalité entre les deux et le mépris que le Sud-Africain ressent envers l’entreprise seraient les principales motivations de cette action.

Elon Musk est de retour sur le devant de la scène grâce à ses excentricités.

Il y a quelques jours, lorsque nous avons parlé de la vente des données des utilisateurs de Tumblr et WordPress à Midjourney et OpenAI, nous avons déjà dit que la question de l’IA nous échappait. Aujourd’hui, il y a déjà ceux qui contournent les artistes humains et se tournent directement vers des modèles d’IA générative pour créer des œuvres artistiques à des fins diverses (affiches de fêtes populaires, couvertures d’albums, etc.), ce qui a rapidement suscité des critiques.

Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes très proches d’atteindre une intelligence artificielle complète et nous ne sommes pas prêts pour cela. Dans le monde de l’IA, il semble qu’il n’y ait pas de place pour l’éthique, car il a été demandé à plusieurs reprises d’arrêter le développement des modèles d’IA, mais des entreprises comme OpenAI ont décidé de continuer, malgré tout.

C’est le sujet de l’article que nous avons trouvé aujourd’hui, selon lequel Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI, demandant le licenciement de Sam Altman parce que, selon le milliardaire sud-africain, il ne veille pas aux intérêts du public et ne cherche que son propre bénéfice. L’information nous vient de MSPowerUser et il est vraiment surprenant de voir quelqu’un qui fait la même chose accuser une entreprise privée (et son plus haut responsable) de s’enrichir grâce à la recherche du profit, mais nous ne sommes pas ici pour porter des jugements de valeur…

Quel est le problème d’Elon avec OpenAI ?

Il est bon de rappeler qu’Elon Musk est l’un des fondateurs d’OpenAI. En réalité, sa querelle avec Sam Altman est largement connue: le PDG d’OpenAI ne lui pardonne pas d’avoir quitté l’entreprise peu de temps après sa fondation, alors qu’il était un grand investisseur de celle-ci. Musk, de son côté, a sa propre alternative en marche, xAI, et estime qu’OpenAI est complètement soumise aux désirs de Microsoft.

La plainte serait motivée précisément par cette dernière raison. Le magnat, principalement responsable de ruiner Twitter et grand fan de donner des leçons qu’il n’est pas en position de donner, déclare que le fait que Microsoft soit le principal investisseur d’OpenAI a eu un effet négatif sur les valeurs de l’entreprise.

Quel serait cet effet ? Il s’agit de se concentrer sur la réalisation d’une intelligence artificielle complète (AGI, pour Artificial General Intelligence) au profit exclusif de Microsoft, au lieu de favoriser une recherche en open source qui profite à l’humanité entière. Il est difficile de voir comment une technologie qui n’est pas utilisée correctement et qui fait plus de mal que de bien pourrait bénéficier à l’humanité, mais si Elon le dit…

Dans la plainte, Musk cite diverses fautes qu’aurait commises OpenAI :

OpenAI a rompu son accord fondateur, qui stipulait un engagement envers un développement ouvert de l’IA.

La direction de l’entreprise n’a pas réussi à remplir son devoir de toujours chercher les meilleurs intérêts de l’organisation et de rester fidèle à sa mission initiale.

Le partenariat avec Microsoft donne à l’entreprise de Redmond un avantage injuste dans la guerre des IA que toutes les sociétés technologiques semblent mener aujourd’hui.

En même temps, le Sud-Africain affirme qu’il existe plusieurs remèdes pour éviter le procès et redresser l’entreprise. Ces remèdes consistent à revenir à l’idée initiale de créer une intelligence artificielle à l’aide d’un code ouvert, empêcher Sam Altman (et Microsoft) de bénéficier de la technologie dérivée d’une mauvaise utilisation des ressources d’OpenAI, et que Sam Altman soit licencié immédiatement de l’entreprise, ainsi que de rétablir le conseil d’administration qui a été chargé de le licencier avant que ce feuilleton ne le ramène à son poste.

OpenAI n’a pas encore répondu à la plainte publiquement. Cette bataille légale, quelle que soit la manière dont on la présente, semble être une lutte entre milliardaires pour voir qui a le plus de pouvoir (en termes de représentation légale, bien sûr). Cependant, il est facile d’imaginer que la communauté créée autour du développement de l’intelligence artificielle aura beaucoup à dire en examinant les principaux points de la plainte déposée par Elon Musk.