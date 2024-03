Alternative à l’App Store en vue ! Setapp bientôt sur les iPhone européens

L’App Store d’Apple est sur le point d’être bouleversé. Avec l’entrée en vigueur du DMA (Digital Markets Act) et la mise en œuvre apparente de celui-ci par Apple, on va assister à l’arrivée des stores d’applications tiers. Et nous savons déjà quel store alternatif arrivera en premier, quand il le fera et ce qu’il promet. Découvrez Setapp.

Avec l’arrivée du DMA, des stores d’applications commenceront à apparaître sur iOS, une évolution qui a suscité un grand engouement dans le monde de la technologie et qui promet de changer à jamais les iPhones.

Les utilisateurs de Mac connaissent probablement Setapp ou en ont entendu parler. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une boutique par abonnement développée par MacPaw. On l’appelle souvent le Netflix des applications et, en payant un abonnement mensuel, l’utilisateur peut accéder à une collection d’applications de nature plus premium, comme la version payante de Spark ou CleanMyMac X.

Setapp arrivera en avril

Cette extension promet une sélection diversifiée d’applications premium pour les utilisateurs et un environnement favorable pour les développeurs.

» a déclaré la société de développement.

Comme la version Mac, Setapp pour iOS devrait être basé sur un abonnement, et bien que le prix ne soit pas encore connu, on peut parler de ce qu’il propose sur Mac.

Le forfait de base coûte 9,99 $ par mois et comprend un abonnement Mac uniquement. Ensuite, pour 12,49 $ et 14,99 $, vous pouvez accéder à deux forfaits comprenant respectivement un ou quatre Mac et quatre iPhone/iPad. Avec l’abonnement iPhone, vous pouvez utiliser certaines applications disposant de versions iOS.

Que contient Setapp pour Mac ?

Généralement, de petites applications pour des choses très spécifiques, comme redimensionner plusieurs photos à la fois, visualiser Markdown en temps réel, prendre des captures d’écran, convertir des formats ou mesurer quoi que ce soit sur l’écran. Cela a sa raison d’être sur un système informatique, mais nous devrons voir quel type d’applications arrivent sur iOS.

Pour l’instant, ce que MacPaw a confirmé, c’est que Setapp pour iOS comportera au moins les cinq catégories suivantes : outils de productivité et d’affaires, logiciels de création et de conception, style de vie et productivité, applications utiles et outils professionnels spécialisés. Ceux-ci seront en version bêta, il y en aura donc probablement beaucoup plus à l’avenir.