Les premières images du remake de ‘Le Corbeau’ le rapprochent plus du Joker de Jared Leto que de Brandon Lee

Et cela n’a pas plu à personne

Bill Skarsgård en tant qu’Eric Draven avant sa transformation

Il se passe 30 ans depuis que nous avons apprécié The Crow original, un film de 1994 qui nous a tous stupéfiés, en partie en raison de notre jeune âge à l’époque, grâce à son atmosphère sombre, sa violence, sa bande originale et l’originalité de son histoire, avec un Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui a cloué son interprétation.

Maintenant, après avoir été en développement pendant plus d’une décennie, avec plusieurs changements de réalisateurs, scénaristes et acteurs principaux, arrive enfin son remake, dont nous savions jusqu’à présent qu’il sortirait le 7 juin, profitant du retard de Ballerina, le spin-off de John Wick, et coïncidant également avec Bad Boys for Life 4, qui a fait le contraire et a avancé sa première journée de projection.

Nous connaissions également le nom de son protagoniste, Bill Skarsgård, qui est très actif ces derniers temps et que nous avons pu voir dans John Wick 4, Eternals ou It et It Chapter Two, qui sera également la vedette en avril de Boy Kills World, un film violent dont nous avons récemment vu la première bande-annonce. Maintenant, enfin, en attendant de voir quelque chose de ce remake en mouvement, nous avons déjà les premières images de sa transformation en The Crow.

À côté de Bill Skarsgård, dans ces premières images, nous pouvons voir la chanteuse britannique FKA Twigs, qui jouera Shelly, la fiancée d’Eric Draven dans le film.

Les réseaux sociaux rendent leur verdict

Si cela vous a rappelé le Joker de Jared Leto ou même le Joker de Floride qui a menacé Rockstar à propos de la bande-annonce de GTA VI, sachez que vous n’êtes pas les seuls, car depuis que Lionsgate, le studio de production, a publié les images, les comparaisons ont été constantes, et pas pour complimenter l’apparence de Skarsgård précisément.

« On dirait que c’est pour un type de public auquel je n’appartiens pas. Cela étant dit, cela me fait apprécier encore plus The Crow: City of Angels« , peut-on lire, ce qui est l’un des pires films que vous puissiez voir, avec Edward Furlong et Tara Reid (imaginez). « Brandon Lee est mort en jouant le Crow parfait. C’est une insulte à sa mémoire », dit un autre utilisateur. « Il ressemble au cousin emo du Joker de Jared Leto », celle-ci nous a plu.

L’original et sa légende noire

The Crow, réalisé par Alex Proyas en 1994, est un film culte basé sur la bande dessinée du même nom de James O’Barr. L’intrigue suit Eric Draven, interprété par Brandon Lee, un musicien qui est brutalement assassiné avec sa fiancée Shelly la veille d’Halloween par un gang de criminels. Eric est ressuscité un an plus tard par un corbeau surnaturel, lui donnant des pouvoirs extraordinaires et la capacité de se venger de ceux qui lui ont pris la vie et l’amour.

Le film original a captivé l’attention des spectateurs avec son atmosphère sombre et son esthétique gothique, ainsi que sa bande originale remarquable. Cependant, ce qui l’a rendu célèbre, c’est la mort tragique de Brandon Lee pendant le tournage. Dans une scène où son personnage est abattu, une balle à blanc mal préparée l’a gravement blessé, entraînant sa mort. Cet accident a contribué à alimenter la légende noire entourant le film et à susciter des comparaisons avec la mort de son père, Bruce Lee, également dans des circonstances tragiques et mystérieuses.

Malgré l’incident, The Crow est devenu un succès au box-office et a reçu des éloges de la critique pour sa direction visuelle et la performance de Lee. Cependant, la tragédie a jeté une ombre sur la production et a créé une aura de mystère et de superstition entourant le film.

Les suites de The Crow ont tenté de capitaliser sur le succès de l’original, mais aucune n’a pu égaler son impact. The Crow: City of Angels (1996), avec Vincent Perez dans le rôle principal, a été la première suite, suivie de The Crow: Salvation (2000), avec Eric Mabius, et The Crow: Wicked Prayer (2005), avec Edward Furlong en protagoniste. Ces suites n’ont pas réussi à capturer la magie du film original et ont été accueillies avec des critiques mitigées de la part des fans et des critiques.