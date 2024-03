Les utilisateurs d’Android qui passent à l’iPhone achètent généralement des modèles moins chers

Le nombre d’utilisateurs qui sont passés d’un smartphone Android à un iPhone ces dernières années n’a pas beaucoup changé, les pourcentages étant relativement similaires. Un rapport indique cependant que ceux qui ont opté pour un modèle moins cher l’ont fait.

Précédemment, nous avons vu que la transition entre Android et iOS ralentissait et que moins d’utilisateurs d’Android migraient vers l’iPhone en 2023 (par rapport à 2022).

Selon Consumer Intelligence Research Partners LLC (CIRP), le pourcentage d’utilisateurs d’Android qui sont passés à un iPhone, appelés switchers, est resté dans une fourchette nominale assez étroite ces dernières années, entre 11 % et 15 %.

Pendant ce temps, le CIRP a déclaré que les utilisateurs d’Android qui passent à l’iPhone sont des hommes et qu’ils gagnent par ailleurs moins d’argent que les utilisateurs d’iPhone existants. La plupart de ces acheteurs d’iPhone optent pour un modèle existant pour économiser de l’argent.

En 2023, 29 % des utilisateurs d’Android passés à l’iPhone ont acheté l’iPhone SE 3, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 ou l’iPhone 13 mini. À son tour, le pourcentage de propriétaires d’iPhone ayant opté pour l’un de ces modèles était inférieur, 21 % au cours de la même période.

Au cours de l’année écoulée, alors que 51 % des utilisateurs ont acheté un modèle de la série iPhone 14 (il s’agissait de la gamme la plus récente disponible pendant la majeure partie de 2023), 56 % de ceux qui ont mis à niveau leur iPhone ont choisi entre l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Selon le CIRP, 37 % des utilisateurs ont acheté un modèle de la série iPhone 14 ou iPhone 15 Pro, tandis que le nombre d’utilisateurs d’iPhone qui ont effectué une mise à niveau vers l’un de ces modèles était de 43 %.

Bien que la différence ne soit pas frappante, du point de vue du CIRP, les utilisateurs d’Android qui passent à iOS commencent généralement par acheter un iPhone moins cher, car ils passent de smartphones Android dont le prix est inférieur à celui des modèles iOS les plus récents. De plus, les appareils non iPhone Pro ou les anciens modèles Apple sont plus intéressants pour votre budget.

CIRP suggère également que les utilisateurs passant d’Android à iOS ne ressentiront peut-être pas le besoin d’acheter le dernier modèle d’iPhone, payant pour toutes les nouvelles fonctionnalités. Pour ces nouveaux arrivants sur iPhone, « entrer dans le jardin clos, utiliser iMessage et FaceTime, et peut-être connecter votre smartphone avec des AirPods est une mise à niveau suffisante ».