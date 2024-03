Apple avait négocié l’achat de Tesla avec Elon Musk et souhaitait utiliser Siri pour contrôler la voiture

Apple est en tête du marché ces derniers jours. Cette décision d’annuler le projet de construction automobile marque un moment dans l’industrie et a donné lieu à certaines spéculations et à l’émergence d’informations supplémentaires. Le rapport le plus récent indique qu’Apple a négocié l’achat de Tesla avec Elon Musk et souhaitait utiliser Siri pour contrôler sa voiture.

Apple négociait Tesla avec Elon Musk

Le sujet du rachat de Tesla par Apple n’est pas nouveau. Cette information a été avancée par le passé, sans jamais être confirmée par l’entreprise. Elon Musk a avancé cette idée dans certaines situations, sans pour autant apporter la preuve complète que cela s’est produit.

Aujourd’hui, et selon les informations publiées par le New York Times, cette étape a bel et bien eu lieu. Cette publication renforce cette idée, mais sans beaucoup de détails. Le rapport, par exemple, n’inclut pas de chronologie sur le moment où ces « discussions » ont eu lieu.

L’entreprise a eu des discussions avec Elon Musk concernant l’acquisition de Tesla, selon deux personnes proches des négociations. Mais finalement, il a décidé que construire sa propre voiture était plus logique que d’acheter et d’intégrer une autre entreprise.

D’après ce que l’on sait, les intentions d’Elon Musk ont ​​fini par mettre un terme à l’activité potentielle et Apple a décidé de créer sa propre voiture électrique. Elon Musk serait intéressé par cette proposition, mais à une condition : il ne serait pas le PDG de Tesla, mais d’Apple lui-même.

Siri contrôlerait la voiture d’Apple

L’article du New York Times révèle encore plus d’informations sur le projet Titan d’Apple. Initialement, l’Apple Car n’aurait pas de volant et serait entièrement contrôlée par Siri. Un épisode passé avec Jony Ive et Tim Cook est décrit et montre à quoi cela ressemblerait.

Ive et son équipe de designers ont dessiné des concepts pour une voiture qui ressemblerait à une camionnette européenne, comme la Fiat Multipla 600, qui possède une demi-douzaine de fenêtres et un toit incurvé. Il n’avait pas de volant et serait contrôlé par l’assistant virtuel d’Apple, Siri. Un jour de l’automne 2015, Ive et Cook se sont rencontrés au siège du projet à Sunnyvale, en Californie, pour une démonstration du fonctionnement de la voiture. Les deux hommes s’enfoncèrent dans les sièges d’un intérieur aux allures de cabine. Dehors, un acteur a lu un guide de ce que Siri dirait alors que les hommes filaient à toute vitesse sur la route dans la voiture imaginaire. J’ai demandé à Siri dans quel restaurant ils passaient et l’acteur a lu une réponse, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Ces informations qui émergent maintenant en disent plus sur ce qu’aurait été le projet automobile Apple et ses capacités. Avec la fin de cette idée, tout disparaît désormais et ne sera plus qu’une rumeur qui ne sera probablement jamais confirmée par l’entreprise.