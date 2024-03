Rebecca Ferguson, l’actrice de ‘Dune’, a appris à ses dépens de ne pas se laisser intimider par qui que ce soit sur un plateau

Tu dois te faire entendre

Rebecca Ferguson en tant que Lady Jessica, la mère de Paul Atreides

Aujourd’hui, nous sommes nombreux à connaître et à respecter Rebecca Ferguson, une actrice qui s’est méritée d’apparaître dans certains des films les plus importants de ces dernières années et qui a même collaboré avec certains grands acteurs mondiaux tels que Tom Cruise, Timotheé Chalamet, Hugh Jackman (qui prochainement jouera Deadpool & Wolverine) ou encore Ewan McGregor, parmi tant d’autres.

Cependant, comme elle l’a confié lors d’une récente interview pour promouvoir son prochain film dans lequel nous pourrons profiter de son talent d’actrice, Dune: partie 2, qui sortira dans les cinémas du monde entier le 1er mars, elle n’a pas toujours été l’actrice sûre d’elle que nous voyons aujourd’hui, et un collègue (ou une collègue) de métier en a profité il y a déjà quelques années.

Les idiots sont partout

« J’ai tourné un film avec un collègue complètement idiot. Peu importe qui c’est, je vais essayer de ne pas le révéler », commence Ferguson, qui avait déjà parlé auparavant de l’importance d’écouter sa voix intérieure et de se faire respecter. Et non, malgré l’insistance de l’intervieweur, il ne s’agit ni de Cruise, pour qui Rebecca Ferguson n’a que de bonnes paroles, ni de Hugh Jackman.

« Je me souviens qu’à un moment donné, cette personne était si peu sûre d’elle et si en colère parce qu’elle ne parvenait pas à mener à bien les scènes. Je me souviens m’être sentie si vulnérable et mal à l’aise parce qu’elle me criait dessus. Mais comme cette personne était numéro un sur le plateau de tournage, il n’y avait aucune sécurité pour moi. Donc personne ne me soutenait, et je pleurais en quittant le plateau ».

« Cette personne me regardait littéralement devant toute l’équipe et me disait, ‘tu te considères vraiment comme une actrice’ ? ‘Je dois travailler avec ça ? Qu’est-ce que c’est que ça?' », continue l’actrice. « Et je restais là, brisée. Je me souviens qu’le lendemain, je suis entrée et j’ai dit, ‘tu quittes mon plateau’. C’était la première fois que je parlais. Je me souviens avoir été si effrayée et j’ai regardé cette personne et lui ai dit, ‘tu peux aller te faire voir. Je vais travailler avec une balle de tennis. Je ne veux plus jamais te revoir' ».

« Ensuite, je me souviens que les producteurs sont venus me voir et m’ont dit, ‘tu ne peux pas faire ça avec le [acteur] numéro un. Nous devons permettre à cette personne d’être sur le plateau’. Et j’ai dit, ‘mais la personne peut se retourner et je peux jouer en regardant l’arrière de sa tête’. Wow ! Et c’est ce que j’ai fait. Et je me souviens avoir été très effrayée à ce moment-là. Désolée, je le regrette maintenant et je le dis, mais je pensais que cela ne devrait pas être ainsi.

« Je me souviens être allée voir le réalisateur ensuite et lui avoir demandé, ‘quoi qu’est-ce qui se passe ?’ Et le réalisateur m’a dit, ‘tu as raison. Je ne m’occupe pas des autres. J’essaie de flatter cette personne parce qu’elle est si instable’. Et à partir de ce moment, c’était génial de commencer à utiliser ma propre voix, mais cela m’a pris beaucoup de temps pour y arriver. Mais depuis ce moment-là, je ne me suis jamais permis d’atteindre un point où je rentre chez moi et laisse passer ça ».