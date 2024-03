Crise climatique : 7 000 baleines tuées par la chaleur record, elles sont mortes de faim à cause de nous

Une équipe de recherche internationale a constaté que la population de baleines à bosse du Pacifique Nord a diminué de 20% en quelques années, passant d’environ 33 500 à 26 600 individus. Les baleines seraient mortes de faim en raison de la chaleur record, qui a considérablement réduit la disponibilité de nourriture pour les cétacés (et d’autres).

La chaleur marine record enregistrée mondialement entre 2014 et 2016 a eu un impact dramatique sur la population de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) de l’Océan Pacifique Nord, entraînant une diminution de 20% en quelques années. Selon les scientifiques, environ 7 000 individus de ces magnifiques baleines sont très probablement morts de faim en raison des perturbations environnementales causées par le réchauffement climatique. À cela s’ajoutent les petits non nés en raison du manque de nourriture, ce qui rend les grossesses insoutenables. Les résultats de cette étude sont un avertissement sur l’impact de la crise climatique en cours, qui pourrait avoir des effets catastrophiques sur les populations de cétacés à l’avenir. Les baleines franches qui ne se sont pas encore remises de la chasse à la baleine sont particulièrement menacées, comme la baleine franche de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), dont il reste moins de 400 individus.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens de la Southern Cross University de Nouvelle-Galles du Sud a déterminé que l’épisode de chaleur record de 2014-2016 a provoqué l’effondrement de la population de baleines à bosse du Pacifique Nord. Ces scientifiques ont collaboré étroitement avec leurs collègues de plusieurs institutions, notamment le Marine Mammal Institute de l’Université d’État de l’Oregon, le Département de biologie de l’Université du Danemark du Sud, le Sanctuaire national des baleines à bosse des îles Hawaii et d’autres encore. Les scientifiques, sous la coordination du professeur Ted Cheeseman, enseignant au Centre de recherche sur l’écologie marine de l’université australienne, ont tiré leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données sur les fluctuations de la population de baleines à bosse entre 2002 et 2021.

Un saut de la mère. Crédit : Sapphire Coastal Adventures / Facebook

Les chercheurs estiment que les baleines à bosse de l’Océan Pacifique Nord ont été amenées au bord de l’extinction en raison de la chasse à la baleine, de sorte que l’estimation en 1976 était d’au plus 1 600 individus restants. Depuis que la Commission baleinière internationale (CBI) a approuvé l’interdiction de la chasse commerciale à ces cétacés, la population a commencé à se rétablir rapidement (contrairement aux baleines franches), de sorte qu’en environ 20 ans, en 2002, une population d’un peu moins de 17 000 individus a été estimée, avec une marge d’erreur d’environ 5 000 individus. Entre 2002 et 2013, le taux de croissance annuel moyen de la population a été de 6 pour cent, ce qui a donné un décompte positif de 33 488 individus (plus ou moins 4 455) en 2012. Puis, soudainement, après une période de croissance constante, entre 2012 et 2021, la population a connu la baisse de 20 pour cent mentionnée, passant d’environ 33 500 individus à 26 662.

La nageoire caudale d’une baleine à bosse. Crédit : Andrea Centini

Les auteurs de l’étude estiment que c’est précisément la chaleur anormale qui s’est produite entre 2014 et 2016 – avec des températures anormalement élevées de 3 à 6 °C – qui a tué les 7 000 baleines à bosse disparues. En effet, la chaleur marine record a perturbé les cycles du phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire, réduisant sa disponibilité ainsi que celle des proies dont se nourrissent normalement les baleines à bosse, telles que le krill et les petits poissons. D’autres animaux comme les oiseaux marins et les pinnipèdes en ont également subi les conséquences.

On estime que l’effondrement de l’abondance de nourriture n’était pas viable pour maintenir la population et de nombreuses baleines à bosse ont perdu la vie de faim, comme en témoignent les autopsies effectuées sur certains d’entre elles. « L’épisode de chaleur marine a réellement réduit la productivité de l’océan d’une manière qui a gravement compromis les populations de baleines à bosse », a déclaré le professeur Cheeseman au Guardian. L’effondrement a été particulièrement grave parmi les baleines à bosse hivernant dans les eaux de Hawaï, où une baisse de 34 pour cent des effectifs a été enregistrée en 2021. « C’était certainement un événement de mortalité inhabituel. Les baleines à bosse sont flexibles et prêtes à passer du krill aux harengs ou des anchois aux alevins de saumon. Mais lorsque l’écosystème tout entier diminue en termes de productivité, cela les affecte gravement », a déclaré le scientifique. À cela s’ajoutent également des taux de grossesse beaucoup plus bas, avec une diminution significative des femelles observées avec leurs petits. Dans le canal de Au’au entre Maui et Lanai, comme l’explique le Guardian, les taux de rencontres mère-bébé ont diminué de 77 pour cent entre 2013 et 2018.

Les données recueillies par les biologistes seront extrêmement précieuses pour comprendre l’impact du changement climatique sur de nombreuses espèces et en particulier sur les cétacés. Les baleines à bosse, aussi sensibles, peuvent servir de véritables indicateurs biologiques de l’écosystème perturbé par les vagues de chaleur anormales. Les détails de l’étude « Bellwethers of change: population modelling of North Pacific humpback whales from 2002 through 2021 reveals shift from recovery to climate response » ont été publiés dans la revue Royal Open Science.