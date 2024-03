La Grande Barrière de Corail proche du septième phénomène de blanchissement de masse : que indique-t-il

En raison des températures marines anormales, différentes parties de la Grande Barrière de corail en Australie subissent un phénomène de blanchissement. Qu’est-ce que cela indique et pourquoi les coraux risquent de mourir en raison de la crise climatique.

La Grande Barrière de corail en Australie, l’un des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, pourrait être touchée par le septième événement majeur de blanchissement de masse en raison de la crise climatique en cours. Des reconnaissances récentes en hélicoptère menées par les experts de la Great Barrier Reef Marine Park Authority ont en effet révélé un blanchissement significatif, en particulier dans la région méridionale, où 27 barrières côtières et 21 en haute mer (Keppel Group et Capricorn-Bunker Group) montrent des signes du phénomène. Mais des signes de blanchissement ont été signalés le long de plus de 1 000 kilomètres de cette immense structure naturelle qui s’étend devant la côte du Queensland. Comme indiqué, le risque est que le septième événement de masse soit en cours, après ceux survenus en 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 et 2022.

Mais qu’est-ce exactement que le blanchissement (bleaching) des coraux ? Il s’agit d’un phénomène qui se produit lorsque la température moyenne de l’eau de mer dépasse d’environ 2 °C celle à laquelle ces animaux, qui vivent en symbiose avec des algues unicellulaires appelées zooxanthelles, sont habitués à vivre. Ces organismes sont non seulement responsables des magnifiques couleurs de la barrière de corail, mais ils fournissent également une précieuse nutrition aux coraux par la photosynthèse. Lorsque la chaleur anormale persiste pendant des semaines, les coraux sont poussés à expulser les algues, ce qui provoque leur blanchiment. Certaines espèces de coraux émettent de la fluorescence. Si la température revient rapidement à des valeurs normales, les algues reviennent et les coraux peuvent se nourrir à nouveau, mais si le stress thermique persiste trop longtemps, les coraux peuvent littéralement mourir de faim, transformant les barrières en vastes étendues de squelettes blancs.

Les observations en hélicoptère et petits avions sont essentielles pour comprendre l’étendue des phénomènes de blanchissement ; après les reconnaissances en hélicoptère menées ces derniers jours, les scientifiques australiens survoleront la Grande Barrière de corail – qui s’étend sur 2 300 kilomètres – dans son intégralité à l’aide de petits avions et mèneront également des expéditions sous-marines pour comprendre l’ampleur et la gravité du phénomène. Les données confirmeront ou non le septième épisode de blanchissement de masse. Comme l’a indiqué The Guardian, selon Richard Leck du WWF Australie, la barrière de corail serait au bord de cet événement, tandis que pour l’Australian Marine Conservation Society, il faudra attendre les prochaines semaines pour comprendre réellement la situation. Ce qui est sûr, c’est que la Grande Barrière de corail risque de disparaître d’ici la fin du siècle, car ces vagues répétées de chaleur anormale réduisent sa résilience et empêchent les coraux de se rétablir.

Les dernières observations de la Reef Authority indiquent que le stress thermique continue de s’accumuler et que dans l’ensemble du parc marin, la température de surface de la mer est supérieure à la moyenne de 0-2 °C, se situant donc dans la plage à risque. « Les anomalies les plus élevées se trouvent dans la région centrale près de la côte et les anomalies les plus faibles se trouvent dans la région nord près de la côte », expliquent les experts. La zone qui s’étend d’Airlie Beach à la frontière sud de la barrière est particulièrement préoccupante, où la chaleur anormale a persisté pendant 9 à 11 semaines contre 7 semaines dans la région nord. Comme indiqué, plus la vague de chaleur dure longtemps, plus les effets du blanchissement sur les coraux sont graves. Ce n’est qu’après des enquêtes plus approfondies qu’il sera possible de comprendre la gravité réelle du phénomène en cours.