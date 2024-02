‘Naruto’ aura sa version en live action dirigée par le réalisateur de ‘Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux’

Le propre Masashi Kishimoto est impliqué

Couverture du premier tome de ‘Naruto’

La fièvre de Naruto, celle qui nous a frappés si fort au milieu des années 2000, est sur le point de se raviver grâce à l’annonce d’un film qui sortira sur grand écran sous la forme d’un film d’action réelle (live action) quand il sera prêt (ce qui est encore inconnu car il est encore au stade initial de développement) et qui sera réalisé par Destin Daniel Cretton, co-scénariste et réalisateur du film Marvel Studios Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux.

Créé par Masashi Kishimoto, le manga Naruto a été publié pour la première fois en 1999 dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha et a continué sa sérialisation jusqu’en 2014. La série animée a fidèlement adapté l’intrigue du manga (avec plus de remplissage que souhaité, il est vrai) et a été diffusée de 2002 à 2017, avec un total de 220 épisodes dans sa première série et une suite, Naruto: Shippuden, qui a poursuivi l’histoire principale.

« Quand j’ai appris l’engagement de Destin, juste après avoir vu un de ses films d’action à succès, j’ai pensé qu’il serait le réalisateur parfait pour Naruto », a déclaré Kishimoto dans un communiqué. « Après avoir apprécié ses autres films et réalisé que sa spécialité était de créer des drames solides autour des personnages, j’ai été convaincu qu’il n’y avait pas d’autre réalisateur pour Naruto. En rencontrant Destin, j’ai également découvert un réalisateur ouvert d’esprit qui était prêt à accepter mes contributions, et j’ai fermement senti que nous pourrions coopérer ensemble dans le processus de production ».

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, le président du Lionsgate Film Group, Adam Fogelson, partage également l’enthousiasme du mangaka : « Ce classique du manga est aimé par des millions de fans dans le monde entier et Destin a offert une vision pour le film qui, selon nous, ravira cette énorme base de fans ainsi que ceux qui la découvrent. Avi [Arad, également producteur des adaptations en live action de The Legend of Zelda et Borderlands] et moi avons eu le plaisir de travailler ensemble par le passé et je sais que pendant que nous collaborons avec Destin et l’équipe sur Naruto, nous sommes entre de bonnes mains ».

De quoi parle Naruto ?

L’histoire suit les aventures de Naruto Uzumaki, un jeune ninja hyperactif qui aspire à devenir le chef de son village, connu sous le nom de Hokage, et à obtenir la reconnaissance de ses compagnons. Naruto est marqué par la tragédie d’avoir l’esprit d’un puissant renard à neuf queues scellé en lui depuis sa naissance, ce qui en réalité un paria dans sa communauté. Cependant, grâce à sa détermination, à un entraînement intensif et à des amitiés, Naruto progresse pour devenir un ninja puissant et respecté.