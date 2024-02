Mobile World Congress 2024, toutes les nouveautés les plus importantes

Si vous avez manqué le premier jour du Mobile World Congress 2024, ne vous inquiétez pas, voici le résumé que vous recherchiez !

Le spectaculaire Xiaomi SU7, grand protagoniste du stand de Xiaomi au MWC 2024

C’est l’événement le plus important de l’industrie mobile au niveau mondial, et en tant que tel, le Mobile World Congress 2024 attire déjà depuis hier toute l’attention et l’engouement médiatique qu’il mérite, car à la Fira de Gran Vía à Barcelone, nous verrons toutes les nouveautés les plus intéressantes que les grands acteurs nous ont préparées pour cet exercice 2024 que nous venons de commencer.

Il y a toujours beaucoup à raconter et nous savons tous que suivre des salons de ce type n’est pas facile du tout, encore moins de l’ampleur d’un Mobile World Congress, où même certaines conférences et keynotes de présentation commencent le dimanche, alors nous allons vous aider à tout savoir sans attendre, sans recherches et sans prise de tête.

Vous voulez savoir tout ce qui se passe dans les couloirs du MWC ? Alors suivez-nous, c’est parti !

Xiaomi

Si nous devons choisir un protagoniste principal de ce premier jour du MWC 2024, c’est Xiaomi. Le fabricant chinois a apporté à Barcelone tout son arsenal de dispositifs et de nouveautés, avec le téléphone le plus avancé de son histoire, plusieurs wearables et, pour la première fois en dehors de la Chine, sa première voiture électrique, la Xiaomi SU7.

Voici toutes les informations sur Xiaomi.

Samsung

Il n’y avait pas grand-chose à dire de la part de Samsung après l’Unpacked, bien que le géant de Suwon, Séoul, ait gardé à San José les informations les plus pertinentes de sa propre avancée majeure en matière de wearables. À Barcelone, nous avons déjà pu voir des prototypes de la Galaxy Ring, et maintenant nous avons beaucoup plus d’informations sur la première bague intelligente que Samsung lancera sur le marché cette année, en 2024.

Google

La société de Mountain View ne cherche jamais à être trop protagoniste lors de ce type de salons, et pourtant elle finit généralement par être l’un des acteurs principaux, que ce soit grâce aux collections de pins chaque année, à ses stands transformés en parcs d’attractions ou en cafétérias, ou simplement parce que en cette année 2024, ils n’ont pas attendu le Google I/O du mois de mai pour nous montrer de nombreuses nouveautés qui arriveront dans les prochaines semaines sur Android. Ne le manquez pas !

Honor

Un autre fabricant chinois qui n’a pas voulu manquer le salon est Honor, qui, dans son cas et s’éloignant de plus en plus de l’héritage de Huawei, a mis à jour son meilleur smartphone, un haut de gamme qui répond à toutes les normes, accompagné pour l’occasion d’une tablette de milieu de gamme avec un concept plus axé sur la valeur ajoutée et la productivité.

Huawei

De son côté, Huawei n’a pas apporté de nouveaux dispositifs au MWC 2024 du moins lors de ces deux premiers jours du salon, dont l’un était officiel, mais nous avons tout de même vu une nouvelle technologie de connectivité appelée Huawei 5.5G qui vise à promouvoir la transformation numérique en générant davantage d’opportunités dans les environnements B2B.

OnePlus

OnePlus a déjà lancé son téléphone phare de 2024 sur le marché, donc à la Fira de Gran Vía, nous pouvons voir la nouvelle montre connectée de l’entreprise, qui mise désormais sur un design premium, une autonomie supérieure à la moyenne et un prix très compétitif.

Motorola

Lenovo et Motorola ont présenté le smartphone le plus recherché du MWC 2024 jusqu’à présent, et il s’agit de leur nouveau téléphone pliable conceptuel, qui est également assez exceptionnel. Il peut se plier dans plusieurs positions et même se transformer en bracelet à porter directement autour de notre poignet. C’est impressionnant !

De plus, la mythique entreprise américaine, avec sa maison mère chinoise Lenovo, a présenté la fonctionnalité Smart Connect qui nous permettra de contrôler le téléphone depuis un PC pour une meilleure expérience de continuité que Samsung explore également avec DeX et la connectivité avec Windows.

ZTE nubia

La tablette de ZTE nubia est probablement la plus intéressante que vous verrez en 2024, bien qu’elle ne soit pas vraiment destinée à tout le monde. Il s’agit d’une tablette pour les professionnels de la création 3D, destinée à des environnements très spécifiques et capable de générer une visualisation en 3D sans lunettes ni accessoires. De plus, elle est extrêmement puissante, mais elle sera également coûteuse… Jetez-y un coup d’œil !

OPPO

Enfin, nous avons également les lunettes de réalité augmentée les plus légères au monde, grâce à OPPO, capables de nous montrer des images en couleur avec un design plus classique et moins futuriste. Elles sont dotées d’un audio intégré, d’un assistant intelligent, de la possibilité de gérer les appels vocaux et de nombreuses fonctionnalités que le fabricant chinois promet pour l’avenir : traduction, fonction de téléprompteur, navigation, etc.