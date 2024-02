Mary Poppins » renforce sa classification par âge pour « langage discriminatoire et offensivement raciste

Même si pour le moment seulement au Royaume-Unis

Les protagonistes de ce joyeux conte

Sorti pour la première fois en 1964, soit il y a déjà 60 ans, Mary Poppins est considéré comme un classique du cinéma familial et des comédies musicales, ayant également depuis plus d’un demi-siècle une place réservée sur nos téléviseurs pendant les périodes de Noël. Un film véritablement culte qui pourtant, tout comme cela est arrivé récemment à James Bond, a été reclassé selon les critères actuels, qui malheureusement oublient souvent de les replacer dans leur contexte historique.

Selon l’Agence britannique de classification des films (BBCF pour son acronyme en anglais), le film réalisé par Robert Stevenson et avec Julie Andrews utilise un « langage discriminatoire« , en signalant également un mot qu’ils ont considéré comme « offensivement raciste« .

Hottentots est ce mot, un terme qui a été historiquement utilisé pour désigner les khoekhoe, des pasteurs nomades indigènes, des peuples san, des peuples indigènes du Cap et d’autres groupes bantous du Cap en Afrique du Sud, mais qui, à partir du XVIIIe siècle, a largement été utilisé comme synonyme de sauvage, avec les connotations que cela impliquait.

Hottentots dans Mary Poppins

L’amiral Boom, interprété par Reginald Owen, est celui qui utilise ces mots à deux reprises. La première fois, suspendu au plafond, il demande à l’un des enfants Banks s’ils vont « se battre contre les Hottentots », et plus tard, lorsque les ramoneurs, dont les visages sont couverts de suie, dansent sur le toit du bâtiment, l’amiral déclare qu’ils sont « attaqués par des Hottentots », avant de les viser avec des feux d’artifice.

Pour ces séquences, l’Agence britannique de classification des films a décidé que Mary Poppins n’est plus un film pour tous les publics (U), mais que, étant donné que « certaines scènes peuvent ne pas convenir aux jeunes enfants », il est conseillé aux parents d’accompagner les plus jeunes afin de considérer si ce contenu pourrait offenser les « enfants plus jeunes ou plus sensibles », ce qui lui confère désormais une classification PG (Parental Guidance).

De quoi parle Mary Poppins ?

Mary Poppins est un film classique de fantasy et de comédie musicale qui raconte les aventures d’une nounou très spéciale dans le Londres du début du XXe siècle. Lorsque la famille Banks, composée du père George, de la mère Winifred et de leurs enfants Jane et Michael, est à la recherche d’une nounou, elle reçoit la visite inattendue de Mary Poppins. Avec son parapluie magique et son mystérieux sac à main, Mary Poppins s’occupe non seulement des enfants, mais les emmène également vivre des aventures incroyables pleines de magie et de divertissement.