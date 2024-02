Katt, la fille de Miaoumuscles et sœur de Kit, est la skin du Club Fortnite en mars 2024

Katt est la nouvelle skin du Club Fortnite pour le mois de mars de 2024. Les joueurs abonnés à ce service de Fortnite recevront cette skin et ses accessoires. Juste en dessous, nous vous disons tout ce qu’il faut savoir sur cette skin introduite pendant la Saison 1 de Fortnite Chapitre 5, y compris à quoi elle ressemble et quels objets elle apporte:

Que comprend le Club Fortnite de mars 2024 et quand est-il disponible?

Le Club Fortnite de mars 2024 apporte la nouvelle skin Katt et ses accessoires. S’abonner un mois au Club Fortnite coûte 11,99€. Tous les objets de Katt sont disponibles à partir du 01/03/2024 à 1h du matin CET. Cette date et cette heure correspondent aux suivantes dans différents territoires hispanophones:

France (péninsule et îles Baléares) : 1h du matin le vendredi 1er mars.

(péninsule et îles Baléares) : 1h du matin le vendredi 1er mars. France (îles Canaries) : minuit le vendredi 1er mars.

(îles Canaries) : minuit le vendredi 1er mars. Argentine , Brésil , Chili et Uruguay : 20h le jeudi 29 février.

, , et : 20h le jeudi 29 février. Bolivie , Cuba , République dominicaine et Venezuela : 19h le jeudi 29 février.

, , et : 19h le jeudi 29 février. Colombie , Équateur , Panama et Pérou : 18h le jeudi 29 février.

, , et : 18h le jeudi 29 février. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique et Nicaragua : 17h le jeudi 29 février.

Voici tous les objets de Katt dans Fortnite:

Tous les objets du Club Fortnite de mars 2024

Skin Katt (inclut un style LEGO Fortnite)

Pioche Gattaña

Sac à dos Gatobot

C’est ainsi que Katt apparaît dans la section actualités de Fortnite

De plus, la skin Katt, son sac à dos et sa pioche possèdent des styles différents que nous pouvons débloquer en étant abonnés au Club Fortnite plusieurs mois consécutifs:

Styles supplémentaires de la skin Katt et de ses accessoires dans Fortnite

Style Héritage Llamatique : se débloque en restant abonné au Club Fortnite un mois après avoir obtenu Katt.

: se débloque en restant abonné au Club Fortnite un mois après avoir obtenu Katt. Style Héritage Doré : se débloque en restant abonné au Club Fortnite deux mois après avoir obtenu Katt.

: se débloque en restant abonné au Club Fortnite deux mois après avoir obtenu Katt. Style Héritage Brillant : se débloque en restant abonné au Club Fortnite trois mois après avoir obtenu Katt.

: se débloque en restant abonné au Club Fortnite trois mois après avoir obtenu Katt. Style Héritage Givré : se débloque en restant abonné au Club Fortnite quatre mois après avoir obtenu Katt.

: se débloque en restant abonné au Club Fortnite quatre mois après avoir obtenu Katt. Style Héritage Cosmique : se débloque en restant abonné au Club Fortnite cinq mois après avoir obtenu Katt.

Katt est un skin d’un petit chat dans une combinaison robotique qui lui permet de se déplacer avec agilité. Vous rappelle-t-elle quelqu’un ? En effet, c’est la sœur de Kit, et fille de Barraband ! La famille féline s’agrandit avec l’apparition de cette skin amusante. Ce sont deux des skins les plus populaires et aimées par la communauté des fans du jeu, c’est pourquoi Epic Games ajoute un nouveau membre à cette famille singulière, ce qui réjouit de nombreux joueurs.

Katt est une autre fille de Barraband, et sœur de Kit

Nous vous rappelons que tous ces objets sont skins. C’est-à-dire qu’ils n’affectent pas l’équilibre du jeu de quelque manière que ce soit. Katt n’est pas « plus forte » que les autres personnages, et elle n’a pas plus de vie, pour donner quelques exemples. Il s’agit simplement d’un changement visuel que nous pouvons choisir pour notre personnage afin de nous différencier des autres joueurs.

En plus de tous ces objets skins, le Club Fortnite de mars 2024 inclut également 1 000 V-Bucks (la monnaie virtuelle de Fortnite avec laquelle acheter toutes sortes de choses) et l’accès au Passe de Combat de la saison en cours.

Qu’est-ce que le Club Fortnite et qu’est-ce qu’il inclut?

Le Club Fortnite est un type d’abonnement mensuel au jeu qui a été lancé en décembre 2020. Pour 11,99€ par mois, nous obtenons chaque mois tout ce qui suit:

Accès au Passe de Combat de la saison dans laquelle le jeu se trouve au moment de l’inscription. Si nous avons déjà acheté le Passe de Combat de cette saison avant d’être membre du Club Fortnite, Epic Games nous remboursera son montant.

dans laquelle le jeu se trouve au moment de l’inscription. Si nous avons déjà acheté le Passe de Combat de cette saison avant d’être membre du Club Fortnite, Epic Games nous remboursera son montant. 1 000 V-Bucks à dépenser comme bon nous semble.

à dépenser comme bon nous semble. Rocket Pass Premium pour Rocket League . Le Passe de Combat de Rocket League a été ajouté en tant que contenu du Club Fortnite en avril 2023.

. Le Passe de Combat de Rocket League a été ajouté en tant que contenu du Club Fortnite en avril 2023. Accès immédiat au pack exclusif du mois en cours. En février 2024, nous avons la skin Laine Lama ainsi que ses objets.

Un aperçu rapproché de la skin Laine Lama, récompense exclusive du Club Fortnite en février 2024

