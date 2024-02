Premier médicament contre les effets des allergies alimentaires approuvé: comment ça fonctionne

La Food and Drug Administration (Fda) ha approuvé le premier traitement visant à réduire le risque de réactions allergiques chez les personnes souffrant d’allergies alimentaires médiées par les IgE. Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’un médicament curatif, son utilisation pourrait améliorer l’impact sur la santé en cas d’exposition accidentelle.

Les personnes souffrant d’allergies alimentaires connaissent bien l’état de préoccupation et d’anxiété qu’elles ressentent à chaque fois qu’elles mangent à l’extérieur : si elles ingèrent accidentellement un aliment auquel elles sont allergiques, la réaction peut être très grave. Dans les cas extrêmes, la personne allergique pourrait même faire un choc anaphylactique si aucune intervention rapide n’est effectuée avec des médicaments salvateurs.

C’est pourquoi la décision de la Food and Drug Administration (Fda), l’agence gouvernementale américaine qui réglemente le secteur pharmaceutique et alimentaire, d’approuver le premier médicament capable de réduire les réactions allergiques déclenchées par un large éventail d’aliments ou d’allergènes après une exposition accidentelle est encourageante, du moins en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie. Il s’agit en réalité d’un médicament déjà existant, le Xolair, dont le principe actif, l’omalizumab, est déjà utilisé, en Italie également, pour le traitement de l’asthme allergique, de l’urticaire chronique spontanée et d’autres pathologies. Cependant, c’est la première fois qu’il est autorisé chez les patients atteints d’allergies alimentaires sévères médiées par des immunoglobulines E (allergies IgE-médiées), chez les adultes et chez les enfants de plus d’un an.

Comment fonctionne le médicament Xolair

Bien qu’il s’agisse d’une nouveauté qui pourrait aider des millions de sujets allergiques, il est important de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’une thérapie curative des allergies alimentaires, mais d’un médicament « destiné à être utilisé de manière répétée pour réduire le risque de réactions allergiques », explique la Fda, qui précise également que « les patients prenant Xolair devront continuer à éviter les aliments auxquels ils sont allergiques ». De plus, l’utilisation de l’omalizumab n’a pas été approuvée pour le traitement immédiat des réactions allergiques, y compris le choc anaphylactique.

Pour comprendre comment l’omalizumab agit, il est important de savoir que les personnes souffrant d’allergies alimentaires IgE-médiées produisent des anticorps spécifiques (IgE) contre certaines protéines contenues dans les aliments incriminés. Il s’agit donc d’une réaction immunitaire déclenchée par le corps lorsque l’aliment ou le composant auquel il est allergique est ingéré.

L’omalizumab est un anticorps monoclonal qui agit en inhibant la réaction immunitaire : concrètement, ce médicament se lie à l’immunoglobuline E (IgE), le type d’anticorps qui déclenche les réactions allergiques, et bloque la liaison des IgE à leurs récepteurs, inhibant ainsi la réaction immunitaire. L’Agence italienne des médicaments (Aifa) l’avait déjà approuvé pour le traitement de l’asthme persistant modéré à sévère chez les patients positifs aux tests cutanés pour les allergies qui ne parviennent pas à contrôler les symptômes avec des corticostéroïdes.

Pourquoi il ne s’agit pas d’un médicament curatif

Il n’existe actuellement aucun remède contre les allergies alimentaires et le traitement actuel pour les personnes allergiques consiste à éviter strictement les aliments auxquels elles sont allergiques et à administrer de l’épinéphrine – ou de l’adrénaline – rapidement en cas d’anaphylaxie après une exposition accidentelle. Dans cette optique, même en cas d’approbation par l’Ema (Agence européenne des médicaments) et par l’Aifa de cette nouvelle utilisation de l’omalizumab, le mode de vie des personnes allergiques ne serait pas bouleversé :