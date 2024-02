Très ému et légèrement ivre, ainsi Pedro Pascal a reçu son prix du Meilleur acteur aux SAG Awards

Il l’a reçu pour la série d’HBO ‘The Last of Us’

Pedro pascal recueillant la statuette

Ce dimanche, les prix du syndicat des acteurs américains, les SAG Awards, ont été célébrés, des récompenses qui reconnaissent le talent individuel et collectif de ces professionnels de l’interprétation au-delà des productions auxquelles ils participent, bien que ces films et séries jouent évidemment un rôle fondamental lorsqu’il s’agit d’opter pour ces prix dont nous connaissons déjà les gagnants.

Aimé de tous, Pedro Pascal a participé à plusieurs séries cette dernière année, comme The Mandalorian, qui aura son propre film à l’avenir, ou The Last of Us pour HBO, basée sur le jeu vidéo pour consoles PlayStation de Naughty Dog et qui lui a d’ailleurs valu de remporter le prix du meilleur acteur dans une série dramatique.

Il était en compétition contre d’autres grands acteurs tels que Brian Cox, Kieran Culkin, Matthew McFayden (tous de Succession) ou Billy Crudup (The Morning Show), donc celui qui sera le prochain leader des 4 Fantastiques ne s’attendait pas à devoir monter pour recevoir la statuette et prononcer un discours, c’est pourquoi il a pris les minutes précédentes de manière détendue et relaxée.

Mais il est monté

Si détendu et relaxé, comme il l’a confirmé plus tard, qu’il s’est consacré à boire plusieurs tequilas tout en discutant avec ses collègues de métier et en assistant au reste d’une cérémonie dominée par Oppenheimer, Succession elle-même et The Bear, donc quand il est monté chercher son prix, il n’a pas eu d’autre choix que d’admettre son état, bien que nous l’ayons adoré le voir aussi naturel et ému.

« C’est mal pour plusieurs raisons », a commencé Pedro Pascal. « Je suis un peu ivre, je pensais que je pouvais me saoûler et remercier HBO… Oh mon dieu, je suis ridicule, mais merci beaucoup pour ça ! », a continué l’acteur ému. « Je suis membre du syndicat depuis 1999, donc c’est un honneur vraiment incroyable. Nous sommes sur Netflix », a-t-il dit, faisant référence au fait que la cérémonie a été diffusée sur cette plateforme, où en plus, on peut dire des gros mots, contrairement à la télévision traditionnelle aux États-Unis.

« Aux nominés, à vous tous, je ne peux me rappeler aucun de vos noms en ce moment, à Craig Mazin, Neil Druckmann, Franny, Cassey sur HBO, il est tout à fait approprié qu’ils m’aient donné un travail car j’ai grandi en regardant leur chaîne. Je n’ai pas d’autres compétences, je n’ai pas d’autres intérêts, donc la moindre des choses qu’ils pourraient faire est de me donner un travail », a plaisanté Pedro. « Franklin et Sue sont avec moi ce soir, ma famille est peut-être en train de regarder, je n’en suis pas sûr. Je vais avoir une crise de panique et je vais partir », a conclu Pascal.

Bien qu’il l’ait oubliée lors de son bref discours d’acceptation du prix, il a également mentionné plus tard lors de ses interviews sa partenaire de jeu dans The Last of Us, Bella Ramsey, louant sa compagnie, son guide et son empathie, en lui dédiant également le prix.