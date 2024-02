Les bagues intelligentes sont le prochain grand succès technologique : 5 modèles à ne pas perdre de vue

Les bagues intelligentes, le prochain grand succès technologique : 5 modèles à ne pas manquer

La bague intelligente Oura Ring en modèle argent

Ces derniers temps, l’intelligence artificielle et ses avancées impressionnantes occultent la plupart des actualités technologiques, mais cela ne suffit pas à reléguer au second plan de petits dispositifs qui font fureur et se présentent comme la révolution de la technologie portable. Si vous n’avez pas encore entendu parler des bagues intelligentes, sachez que vous pouvez effectuer avec elles des paiements numériques, ouvrir des serrures, surveiller votre santé comme avec une montre connectée, recevoir des notifications de votre téléphone portable et même contrôler d’autres appareils intelligents.

Qu’est-ce que les bagues intelligentes ?

Les bagues intelligentes, également connues sous le nom de smart rings, ressemblent à des bagues normales à première vue, mais ce n’est pas le cas. Tout d’abord, ces dispositifs sont équipés d’une technologie sans fil qui permet la communication et l’échange de données : la technologie NFC.

Ce nom vous est sûrement familier, car la plupart des téléphones portables d’aujourd’hui sont équipés de la technologie NFC, qui est nécessaire pour effectuer des paiements avec le téléphone portable. Contrairement à la connexion sans fil par Bluetooth, cette technologie ne nécessite pas que deux dispositifs soient appairés pour transférer des données, car elle s’active automatiquement.

En fin de compte, les bagues intelligentes sont considérées comme l’avenir de la technologie portable, en grande partie grâce à leur design attrayant, leur portabilité et leur durée de vie de la batterie. De plus, la configuration et la gestion se font par le biais du téléphone portable, ce qui favorise le confort et facilite son utilisation par n’importe qui.

À quoi servent-elles ?

Les bagues intelligentes ont de nombreuses fonctions, elles sont capables de surveiller l’activité physique, la santé et le bien-être : comptabiliser les pas, enregistrer le sommeil, contrôler le rythme cardiaque, mesurer la température corporelle et bien plus encore. En gros, elles offrent les mêmes fonctionnalités que de nombreux bracelets ou montres connectées, mais dans un format unique et, comme vous pouvez l’imaginer, beaucoup plus réduit.

Imaginez maintenant que vous puissiez payer à la caisse du supermarché en approchant simplement votre bague du terminal de paiement, sans avoir à sortir votre téléphone portable de votre poche. Et si vous pouviez également ouvrir la porte de votre maison ou déverrouiller votre véhicule sans clés ? Eh bien, il n’est plus nécessaire de fantasmer à ce sujet, car les paiements numériques et les accès sans clé sont monnaie courante dans le monde des bagues intelligentes.

Par ailleurs, vous pourrez également recevoir des notifications d’appels, de messages, d’e-mails et autres alertes directement sur votre bague. Oui, exactement les mêmes choses que vous pouvez faire avec votre smartphone, mais ce dispositif vous permet d’être informé de tout ce qui se passe sans avoir à vérifier constamment votre téléphone portable.

Et malgré sa petite taille, cet appareil est capable de contrôler des appareils intelligents (éclairage, thermostats, caméras de sécurité, etc.) d’une simple pression sur la bague, ainsi que de stocker des informations importantes. Par exemple, des contacts d’urgence, notre historique médical ou tout document d’identification.

Modèles de bagues intelligentes

Oura Ring

La bague Oura est l’une des grandes références de l’industrie, un accessoire portable élégant et résistant grâce à son corps en titane conçu pour durer. De plus, elle a un cadre intérieur hypoallergénique et ses six grammes de poids la rendent plus légère qu’une alliance conventionnelle, vous ne vous rendrez même pas compte que vous la portez.

Elle est conçue pour résister à l’altitude, à la chaleur et au froid, elle peut donc être votre fidèle compagnon d’aventure dans toutes les situations, même sous l’eau, car elle a une résistance jusqu’à 100 mètres. Par ailleurs, sa batterie a une longue durée de vie, pouvant durer jusqu’à sept jours sans besoin de recharge.

Une de ses meilleures caractéristiques est sa précision millimétrique dans le suivi de la santé, mesurant toutes sortes de variables : qualité du sommeil, détection précoce des maladies, score d’activité quotidienne, fréquence cardiaque, cycles menstruels et niveau de stress. De plus, elle peut être synchronisée avec plus de 40 applications de santé et de fitness, compatible avec Android et iOS.

Enfin, vous pourrez obtenir votre bague intelligente en six modèles : titane, argent, noir, caméléon, or et or rose. En dehors de la finition, vous devrez également choisir entre deux types de designs, l’un classique avec une plate-forme sur le dessus qui commence à partir de 329 euros, et l’autre lisse et uniforme qui est disponible à partir de 399 euros.

Acheter Oura Ring (À partir de 329 euros)

Amazfit Helio Ring

Amazfit a présenté son premier anneau intelligent au CES 2024 de Las Vegas, sous le nom d’Amazfit Helio Ring. Fabriqué en alliage de titane qui n’irrite pas la peau, il s’agit d’un gadget ultraléger pesant moins de quatre grammes, d’une épaisseur de seulement 2,6 mm et certifié résistant à l’eau jusqu’à 10 ATM.

Fonctionnant comme une véritable montre connectée, mais sans écran, cet anneau mesure l’activité physique, les paramètres de santé et les réactions émotionnelles de l’utilisateur grâce à ses capteurs divers. Cependant, ce degré de précision ne serait pas possible sans l’une de ses composantes fondamentales : l’intelligence artificielle intégrée.

Comme indiqué sur leur site web, l’Helio Ring est conçu pour les athlètes d’élite, en se concentrant sur l’offre d’analyses détaillées et de conseils pour récupérer de manière plus intelligente. Par exemple, après une journée d’exercice intense et une nuit de sommeil avec l’anneau, au lever du jour, nous obtiendrons un score basé sur la récupération physique et mentale, ce qui nous aidera à savoir si nous pouvons reprendre l’entraînement ou s’il est préférable de prévoir quelque chose pour se détendre.

L’Amazfit Helio Ring n’est pas encore disponible, mais on s’attend à ce qu’il le soit au printemps de cette année, et qu’il soit également disponible en deux tailles. Le prix n’est pas non plus connu, mais nous savons que Zepp sera l’application chargée de traiter toutes les données, disponible sur les téléphones portables fonctionnant sous Android et iOS.

Samsung Galaxy Ring

Évidemment, Samsung ne pouvait pas manquer la fête des bagues intelligentes. La société sud-coréenne l’a annoncé lors du Galaxy Unpacked 2024, où elle a également présenté sa nouvelle série de smartphones, dont le smartphone le plus complet qu’elle ait jamais fabriqué : le Galaxy S24 Ultra.

Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avions que quelques petites ébauches de son design, mais Samsung vient de confirmer de plus amples détails sur sa bague lors du MWC 2024, l’un des événements technologiques les plus importants au monde, auquel Netcost-security.fr est présent. Comme on pouvait s’y attendre, ce dispositif innovant se concentrera sur la santé et le bien-être des personnes, en intégrant des capteurs de suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et du mouvement nocturne, entre autres.

De plus, les données seront recueillies dans l’application Samsung Health et pourront être combinées avec les informations obtenues par la Galaxy Watch, ce qui permettra d’obtenir une plus grande précision. Bien qu’elle n’ait pas fourni de chiffre exact pour l’autonomie, l’entreprise a également annoncé qu’elle aurait une batterie à longue durée de vie, supérieure à celle d’autres wearables, et offrira aux utilisateurs la possibilité de choisir entre deux modes : un mode performance et un mode économie d’énergie.

Enfin, il y a quelques jours, des fuites ont suggéré que le Samsung Galaxy Ring serait disponible en huit tailles et trois couleurs différentes, probablement en noir, argent et doré, mais ces informations n’ont pas encore été confirmées. Nous resterons à l’affût de toute nouvelle information, telle que le prix de vente ou la date de sortie, bien qu’il y ait de fortes chances qu’il soit présenté en été, lors du prochain Galaxy Unpacked de la marque.

Rikki

Nous vous présentons la première bague en France qui, grâce à la technologie NFC dont nous avons parlé précédemment, vous permet de réaliser des paiements sans contact dans tous les commerces acceptant Mastercard. Son nom est Rikki et, comme vous pouvez l’imaginer, l’un de ses principaux avantages est qu’elle vous évite d’avoir à sortir votre téléphone portable ou votre carte de votre portefeuille pour payer.

Conformément aux instructions fournies par la marque, le geste approprié pour effectuer un paiement est de placer la main sur le lecteur NFC comme si vous alliez frapper à la porte, en évitant les autres positions forcées. Vous pourrez configurer votre bague Rikki de deux manières : en liant directement une carte VISA de Revolut ou, si vous préférez, en créant une carte pont qui redirige les dépenses de la bague vers votre banque habituelle.

Mais ce n’est pas tout, car elle fonctionne sans batterie et est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. De plus, elle est fabriquée avec des matériaux naturels hypollergéniques, résistants aux rayures et aux chocs, et est accompagnée d’une boîte à bijoux fabriquée artisanalement en bois d’olivier. En d’autres termes, un produit qui élimine le plastique de toute sa composition et de son emballage.

Les prix de cette bague vont de 110 à 150 euros, variant en fonction des six modèles disponibles : anthracite gris, espace noir, lune noire, blanc nautique, bleu royal et rose barbie. En ce qui concerne les tailles, le site indique que les tailles pour les femmes sont généralement entre 6 et 8, tandis que pour les hommes, elles se situent entre 10 et 12.

Acheter Rikki (À partir de 110 euros)

Circular Ring Slim

Circular Slim se vante d’être la bague intelligente la plus légère et fine du monde : 2 grammes de poids et 2,2 mm d’épaisseur, fabriquée avec un matériau non allergène résistant aux rayures. La batterie de cet appareil a une autonomie de cinq à huit jours, en fonction de l’utilisation, avec un temps de charge de 45 minutes et un chargeur portable inclus dans la boîte.

Il s’agit du dispositif parfait pour surveiller votre fréquence cardiaque, y compris au repos le matin, faire un suivi automatique de l’activité physique et du sommeil, même pendant les siestes. De plus, il mesure les niveaux d’oxygène dans le sang et détecte les variations de température corporelle, ce qui sert d’alerte à la fièvre et aux cycles menstruels.

Par ailleurs, il déclenche également des exercices de respiration guidée pour vous détendre et mieux dormir, évalue le stress en temps réel, envoie des notifications lorsque les constantes vitales s’envolent et offre des recommandations de bien-être personnalisées. De plus, il sert de réveil par vibrations, avec une alarme intelligente pendant votre phase de sommeil la plus légère.

Nous ne pouvons pas non plus ignorer sa résistance à l’eau IPX8, capable de résister à une immersion à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes. Compatible avec Android et iOS, la bague intelligente Circular Ring Slim est disponible uniquement en noir, mais il est possible de choisir entre 8 tailles différentes. Son prix est de 259 euros.

Acheter Circular Ring Slim (À partir de 259 euros)