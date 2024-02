‘Wonka’ a déjà une date et une plateforme de sortie confirmées, et c’est imminent!

Rappelez-vous que c’est une comédie musicale

Timothée Chalamet et l’Oompa-Loompa Hugh Grant

A travers la vision de Paul King, scénariste et réalisateur des films Paddington, un ours qui reviendra bientôt faire des siennes, le 6 décembre dernier d’un 2023 de plus en plus lointain, Wonka est sorti dans les cinémas, une délice visuelle avec un charmant Timothée Chalamet, selon les premières impressions. Il n’a pas tardé à devenir le film des fêtes de fin d’année et après son passage dans les salles, nous savons maintenant quand nous pourrons le voir dans notre salon.

Ce mélange enivrant de magie et de musique, de chaos et d’émotion arrivera sur HBO Max bien plus tôt que nous ne l’imaginions, respectant cependant cette règle non écrite selon laquelle les sorties de Warner Bros. Discovery mettent entre 45 et 90 jours pour aboutir sur la plateforme de streaming après leur sortie en salle.

Ainsi, ce sera finalement le 8 mars que Wonka, qui a dominé le box-office le dernier mois de l’année, sera disponible en streaming et inclus dans notre abonnement.

De quoi s’agit-il dans Wonka?

Basé sur le pittoresque protagoniste de Charlie et la chocolaterie, la pièce maîtresse de Roald Dahl et l’un des livres pour enfants les plus vendus de tous les temps, Wonka raconte l’histoire merveilleuse de comment le plus grand inventeur, magicien et chocolatier du monde est devenu l’adoré Willy Wonka que nous connaissons aujourd’hui. Ce spectacle irrésistible pour le grand écran, plein d’ingéniosité et d’humour, nous présente un jeune Willy Wonka débordant d’idées, déterminé à changer le monde avec du chocolat et prêt à prouver que tout ce qui est bon commence par un rêve et que, si vous avez la chance de rencontrer Willy Wonka, tout est possible.

Interprété par Timothée Chalamet, il est accompagné de Calah Lane, Keegan-Michael Key, lauréat d’Emmy et de Peabody, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, la nominée aux Oscars Sally Hawkins, Rowan Atkinson (l’incomparable Mr. Bean), Jim Carter, l’oscarisée Olivia Colman et Hugh Grant, lauréat d’un Golden Globe et d’un BAFTA.