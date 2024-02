Approuvé le premier médicament anti-gel : risque d’amputation réduit à zéro dans une étude.

La FDA a approuvé l’iloprost, le premier médicament jamais contre le gel sévère. Il est si efficace que dans une étude clinique, il a réduit à zéro le risque d’amputation chez les patients à qui il a été administré. Voici comment ça fonctionne.

Le premier médicament contre le gel sévère a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, l’agence fédérale américaine chargée de la réglementation des médicaments, des produits alimentaires et des thérapies expérimentales. Il s’agit de l’iloprost (commercialisé sous le nom d’Aurlumyn), techniquement un vasodilatateur. Le médicament avait déjà été autorisé précédemment pour le traitement de l’hypertension pulmonaire, mais il s’est avéré extrêmement efficace pour éliminer le risque d’amputation chez les patients atteints de gel sévère.

Comme expliqué dans un article sur The Conversation par le professeur Steven R. Hall, professeur de pharmacologie à l’Université de Lancaster (Royaume-Unis), le gel est une réponse au froid prolongé ou extrême « qui provoque la constriction des vaisseaux sanguins et la diminution du flux sanguin vers les extrémités ». Il s’agit d’une stratégie évolutive qui permet de maintenir le sang chaud circulant dans les organes vitaux et donc de survivre, bien que les dommages aux extrémités du corps comme les mains, les pieds (en particulier les doigts), le nez et les oreilles peuvent être catastrophiques. L’Institut supérieur de santé (ISS) indique en effet que le manque prolongé d’oxygène dû à l’absence d’afflux sanguin peut entraîner la mort des cellules et la nécrose des tissus, avec l’apparition de la gangrène et des infections.

La seule solution, dans de nombreux cas, est l’amputation des parties du corps exposées au gel, dont le risque « augmente lorsque la température descend en dessous de -15°C », explique l’ISS. Si le vent est glacial, à partir de -27°C, cela peut même se produire en moins de 30 minutes. Dans les conditions les plus extrêmes, quelques minutes ou même moins peuvent suffire pour congeler : au Canada, la population est souvent invitée à rester chez elle en raison du risque de gel grave « en moins d’une minute », comme l’explique le professeur Hall. Actuellement, grâce au médicament approuvé par la FDA le 14 février 2024, il y a de l’espoir pour toutes ces personnes vivant dans des zones les plus exposées aux gelées mortelles.

L’étude menée par une équipe de recherche française a impliqué 47 patients atteints de gel sévère, qui, selon l’agence américaine, ont été répartis en trois groupes : le premier a reçu de l’iloprost par voie intraveineuse pendant 6 heures par jour, pendant un maximum de 8 jours ; le deuxième a reçu de l’iloprost plus d’autres médicaments non approuvés pour le gel, et le troisième uniquement d’autres médicaments. Une semaine exactement après le début du traitement, les chercheurs ont réalisé une scintigraphie pour vérifier la nécessité de recourir à l’amputation, qui s’est avérée être de 0% dans le groupe iloprost (0 sur 16) ; de 19% dans le groupe iloprost plus d’autres médicaments (3 sur 16) ; et de 60% dans le groupe sans iloprost (9 sur 15). Le médicament, lorsqu’il est administré seul, a réduit le risque d’amputation à zéro.

Mais comment fonctionne exactement cet iloprost ? Comme indiqué, il s’agit d’un vasodilatateur qui empêche la formation de caillots sanguins. Étant donné que le gel entraîne une vasoconstriction pour les raisons mentionnées ci-dessus, le principe actif contrecarre activement cette réponse physiologique, aidant à protéger les tissus dans lesquels se forment les cristaux de glace de la nécrose. « Cependant, explique le professeur Hall, chaque fois que le flux sanguin est rétabli dans ces tissus, cela peut paradoxalement aggraver la lésion et causer des dommages supplémentaires. Cela s’appelle des « dommages de reperfusion » et est largement causé par une augmentation soudaine de l’apport en oxygène, qui provoque un stress oxydatif ». L’iloprost, en plus de favoriser la vasodilatation, réduit également le stress oxydatif. Ce double mécanisme d’action, souligne le scientifique, pourrait aider à expliquer son impressionnant potentiel en tant que traitement du gel.

L’étude clinique dans laquelle l’iloprost a été testé est petite, mais l’efficacité extrême démontrée et l’approbation subséquente de la FDA suggèrent que nous sommes confrontés à une possible révolution pour prévenir les amputations dues au gel.