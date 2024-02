Pendant quelques heures aux États-Unis, des milliers de téléphones ont cessé de fonctionner : que s’est-il passé

L’interruption a directement touché au moins 74 000 personnes. Beaucoup ont pensé au film « Le monde derrière toi », inspiré du livre de Rumaan Alam. Mais il est vraiment improbable que quelque chose de similaire se produise.

Des milliers de téléphones bloqués, lignes coupées, seules les appels d’urgence sont possibles. Ce n’est pas le scénario d’un film dystopique, même si ça y ressemble un peu. Cela s’est produit aux États-Unis, les interruptions ont eu lieu dans tout le pays et il n’est pas encore clair ce qui a provoqué les dysfonctionnements. Les principaux opérateurs téléphoniques américains ont été touchés, à l’exception de Verizon et T-Mobile, et la ligne a depuis été rétablie. Selon Downdetector, l’interruption a directement touché au moins 74 000 personnes aux États-Unis, ce chiffre est provisoire, le dysfonctionnement aurait pu affecter beaucoup plus d’appareils. Nous avons déjà vu cette scène (au sujet de films dystopiques). Quelque chose de similaire s’est en effet produit dans « Le monde derrière toi », le film catastrophe sorti sur Netflix inspiré du livre de Rumaan Alam.

Au début du film, tous les systèmes de communication aux États-Unis sont bloqués. Internet ne fonctionne pas, la télévision et la radio ne fonctionnent pas non plus. Même les téléphones satellitaires ne parviennent pas à se connecter. Le scénario est invraisemblable, comme l’a expliqué Stefano Zanero, professeur d’informatique au Politecnico di Milano et expert en cybersécurité sur Netcost-security.fr. Pourtant, plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux ont relevé l’analogie. Certains écrivent : « Je viens de regarder Le monde derrière toi hier soir et je me suis réveillé avec les trois réseaux mobiles inactifs ». Un autre répond : « Cette coupure d’AT&T me plonge dans le scénario de Le monde derrière toi ».

Le méga black-out aux États-Unis

Les problèmes ont commencé dans les premières heures du jeudi 22 février, et AT&T a déclaré dans l’après-midi que le service avait été rétabli pour tous les clients. Sur la base des premiers éléments d’information, l’entreprise estime que l’interruption a été causée par un dysfonctionnement et non par une attaque informatique. Plus de 50 000 interruptions AT&T ont été signalées, et il semble que la panne ait principalement touché les villes de Houston, Chicago, Dallas, Los Angeles et Atlanta.

La cause la plus probable de l’interruption « est une mauvaise configuration du cloud, un terme élégant pour dire une erreur humaine », a expliqué Lee McKnight, professeur associé à la School of Information Studies de la Syracuse University. La Federal Communications Commission enquête actuellement sur l’incident, en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation et le Department of Homeland Security.

La comparaison avec « Le monde derrière toi »

La référence est là, mais il est vraiment improbable qu’il se produise quelque chose de similaire à « Le monde derrière toi ». Comme l’explique Zanero : « Un blocage de tous les systèmes de communication comparable à celui vu dans le film ne serait possible que dans des conditions catastrophiques. L’un de ces scénarios est l’explosion d’une arme atomique dans la haute atmosphère. »

Cette hypothèse a également été prise en compte par des experts en analyse de guerre : « Dans les stratégies de bataille folles qui prévoient des guerres nucléaires, faire exploser une bombe atomique dans la haute atmosphère est l’une des options envisagées. L’impulsion électromagnétique pourrait bloquer toutes les structures non protégées, et il suffirait d’exploser quelques armes pour bloquer les systèmes sur une zone aussi vaste que les États-Unis ». Il existe ensuite une autre option, bien que plus éloignée : « L’autre cas qui me vient à l’esprit est celui d’une coupure de courant prolongée et étendue. Mais il est vraiment difficile de trouver des cas de ce genre ».