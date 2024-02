Sora prend sa première victime au cinéma. 800 millions de dollars paralysés par la peur de l’IA

Douze nouveaux studios qui, pour l’instant, ne seront pas

L’astronaute lors de l’une des démonstrations de Sora et la célèbre enseigne Hollywood

OpenAI nous a littéralement époustouflés quand ils nous ont montré Sora, leur modèle d’IA qui génère des vidéos à partir de textes. « Presque de la magie », avons-nous dit il y a seulement une semaine, et pourtant Sam Altman, directeur exécutif de la société, ainsi que son équipe affirment encore « enseigner à l’IA à comprendre et simuler l’environnement physique en mouvement. » Et en se basant sur leurs premières démonstrations et en dépit de quelques défaillances évidentes, comme des jambes qui se mêlent les unes aux autres, il semble qu’il ait appris très rapidement et très efficacement.

Sora est capable de créer des scènes réalistes et imaginatives à partir d’instructions textuelles et, pour le moment, il peut générer des vidéos d’une durée allant jusqu’à une minute en maintenant une qualité visuelle et en respectant les instructions de l’utilisateur, ce qui devrait être amélioré rapidement, nous permettant ainsi de créer des vidéos d’une durée plus longue avec une qualité étonnante. Et tout cela en faisant pratiquement peu plus que de lire un scénario.

L’industrie du cinéma a peur

Sora est un outil aussi impressionnant que terrifiant, surtout si l’on parle en termes de créativité, où de nombreux studios et cinéastes commencent à se tourner inquiets vers l’avenir. Tyler Perry, l’un d’entre eux, acteur (Those Who Wish Me Dead, Vice), scénariste, comédien et propriétaire d’un studio de cinéma à Atlanta de plus de 133 hectares, qui avait prévu un investissement de 800 millions de dollars pour construire douze nouveaux studios, se retrouve maintenant paralysé par Sora.

Lors d’une récente interview avec The Hollywood Reporter, le créatif déclare que lui et d’autres réalisateurs, directeurs et personnalités du secteur attendaient depuis environ un an en espérant qu’il se passe quelque chose de semblable, mais personne n’avait la moindre idée de tout ce que cette IA avait accompli, ce qui est « choquant pour moi » ainsi que pour tous ceux qui l’ont vue fonctionner

« Il doit y avoir une sorte de réglementation pour nous protéger. Sinon, je ne vois tout simplement pas comment nous survivrons », déclare Perry, une préoccupation pour laquelle les scénaristes et surtout les acteurs d’Hollywood ont déjà lutté il y a quelques mois lors des grèves qui ont paralysé la moitié de l’industrie. « Je m’inquiète beaucoup pour toutes les personnes dans les affaires », poursuit-il. « Parce que pendant que je regardais [la vidéo de démonstration de Sora], je pensais immédiatement à toutes les personnes de l’industrie qui seraient affectées par cela, y compris les acteurs, les caméras, les électriciens, le transport, le son et les monteurs, et en regardant cela, je pense que cela touche chaque recoin de notre industrie ».

Mais il voit le potentiel

Cependant, ni lui ni d’autres producteurs ou réalisateurs ne sont étrangers aux avantages de cette technologie, qui vous permettra à l’avenir de ne plus « avoir à voyager sur des lieux de tournage. Si je voulais être dans la neige au Colorado, c’est juste du texte. Si je voulais écrire une scène sur la Lune, c’est du texte, et cette IA peut la générer comme si de rien n’était. Si je voulais avoir deux personnes dans le salon d’une maison de montagne, je n’ai pas besoin de construire un décor dans les montagnes, je n’ai pas besoin d’installer un plateau sur mon terrain. Je peux être dans un bureau et le faire avec un ordinateur, ce qui est vraiment impressionnant ».

En réalité, Tyler Perry, malgré ses inquiétudes, a utilisé l’intelligence artificielle dans deux films qui seront bientôt annoncés, ce qui lui a évité de passer « des heures à se maquiller pour vieillir ».