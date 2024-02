Les arnaques en ligne touchent même les morts : « Cliquez ici pour participer aux funérailles de votre proche »

Une nouvelle forme d’arnaque en ligne se propage aux États-Unis : créer de fausses diffusions en direct de funérailles de personnes réellement décédées dans le but de tromper les amis et les proches.

Même le chagrin dû au deuil d’un être cher ne les arrête pas, au contraire, ils essaient de l’exploiter pour piéger la victime. Ce sont les cybercriminels derrière la dernière frontière des arnaques sur Facebook. Leur plan est simple : ils simulent une fausse diffusion en direct des funérailles d’une personne réellement décédée à laquelle ils invitent les parents et les amis, mais ceux-ci doivent saisir les données de leurs cartes de crédit pour y accéder. Évidemment, il n’y a aucune diffusion qui les attend, mais seulement une mauvaise surprise sur leur compte bancaire.

L’arnaque consiste à copier les annonces funéraires de personnes réellement décédées à partir des pages sociales de véritables services funéraires, à partir desquelles ils obtiennent toutes les informations nécessaires pour créer les invitations trompeuses qu’ils envoient aux connaissances, aux amis et aux proches de la personne décédée, espérant les frapper dans un moment de vulnérabilité émotionnelle et de lucidité réduite.

Comment fonctionne l’arnaque

Comme Signalé par 404 Media, il est de plus en plus facile de tomber sur des arnaques sur Facebook qui dirigent les malheureux vers de fausses diffusions en direct de services funéraires. Ce qui rend cette nouvelle forme d’arnaque sociale vraiment inquiétante, c’est qu’elle se réfère à des personnes réellement décédées ces jours-là, ce qui rend le contenu de l’annonce encore plus crédible.

En plus des données réelles de la personne disparue, beaucoup de ces annonces incluent même sa photo, peut-être la même utilisée par l’agence funéraire qui s’occupe des vraies funérailles. À côté du message : « S’il vous plaît, aimez, partagez avec votre famille et vos amis ». Puis le lien, qui est – paradoxalement – justifié comme un moyen de tenir à distance les personnes mal intentionnées : « Vous recevrez le lien une fois l’inscription terminée. J’ai établi cette règle uniquement pour éviter les arnaques. Merci ».

Invités à des funérailles inexistantes

Une fois le lien cliqué dans l’annonce, vous êtes redirigé vers un site web qui prétend diffuser en direct le service funéraire du défunt. Il s’agit d’une plateforme très similaire à celles des sites de streaming illégal, avec un faux lecteur vidéo et un bouton « REGARDER EN DIRECT MAINTENANT ». Inutile de dire qu’il n’y a aucun direct à regarder, même pour les malheureux qui tombent dans le piège et saisissent les informations de leur carte de crédit, comme l’indique la fausse procédure d’inscription sur le site.

D’où viennent les données des défunts ?

Une personne qui a risqué, avec sa famille, de devenir victime d’une de ces arnaques a raconté à 404 Media que le matin du véritable enterrement de son cousin, sa sœur l’a appelé pour lui dire que sa famille et d’autres parents avaient reçu des demandes d’amitié d’un compte Facebook avec une invitation à regarder la diffusion en direct des funérailles.

Le témoin a expliqué que les escrocs ont probablement trouvé les informations dans l’annonce en ligne que le compte Facebook de la véritable agence funéraire avait publiée ces jours-là pour annoncer les vraies funérailles du défunt, tout comme il le fait pour tous ses clients.

Ce type d’arnaque, qui rappelle beaucoup celles qui exploitent les fausses plateformes de streaming de films, d’événements sportifs ou d’autres contenus autrement indisponibles gratuitement, est devenu possible parce que dans plusieurs pays, et surtout aux États-Unis, de plus en plus d’entreprises funéraires proposent également des services de diffusion en direct des funérailles. Recevoir un message similaire à celui imaginé par les cybercriminels n’est donc pas rare du tout, et le fait que ces agences « font de la publicité » pour les événements avec des annonces très détaillées, tant en ce qui concerne l’identité des défunts que les informations logistiques des funérailles, rend l’arnaque encore plus crédible.