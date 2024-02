‘Les garçons’ reviennent après deux ans : la saison 4 a déjà une date de sortie confirmée.

La saison 4 sera diffusée le 13 juin sur Amazon Prime Video

Patriota dans la quatrième saison de la série ‘The Boys’

C’est officiel : l’une des séries les plus acclamées du catalogue de Prime Video est de retour. Début décembre dernier, nous avons découvert la bande-annonce sanglante de la saison 4 de The Boys, mais maintenant nous savons déjà quand sortira la nouvelle saison de la série, caractérisée par son ton satirique envers le monde des super-héros.

La première saison de la série américaine a été diffusée en juillet 2019, nous offrant la deuxième saison en septembre 2020 et une troisième saison en juin 2022. La pause entre la deuxième et la troisième saison avait une explication tout à fait logique, appelée pandémie, mais ce à quoi leurs fans ne s’attendaient pas, c’était d’avoir à attendre presque deux autres années pour profiter de cette quatrième saison. Une attente qui a été très longue pour beaucoup.

Synopsis et casting

Le monde est au bord de l’effondrement dans la quatrième saison de The Boys, où Victoria Neuman continue de prospérer dans le système politique des États-Unis et est sur le point d’acquérir un pouvoir suprême : le Bureau ovale. Mais elle n’accomplira pas cet exploit seule, elle peut compter sur l’influence de Patriota, qui fait de grands efforts pour consolider son pouvoir.

D’un autre côté, nous avons Billy Carnicero, qui en quelques mois seulement a perdu le fils de Becca et son rôle de leader des Boys. De plus, l’équipe est fatiguée des mensonges de Carnicero, ce qui accentue les défis du groupe et met en jeu la vie de ses membres, tout en cherchant un moyen de sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

Voici les personnages qui apparaîtront dans la saison 4 de The Boys, avec les acteurs et actrices respectifs qui incarnent chacun d’entre eux :

Karl Urban en tant que Billy Carnicero.

en tant que Billy Carnicero. Antony Starr en tant que Patriota.

en tant que Patriota. Jack Quaid en tant que Hughie.

en tant que Hughie. Erin Moriarty en tant que Luz Estelar.

en tant que Luz Estelar. Jessie T. Usher en tant que A-Train.

en tant que A-Train. Claudia Doumit en tant que Victoria Neumann.

en tant que Victoria Neumann. Laz Alonso en tant que Marvin.

en tant que Marvin. Chace Crawford en tant que Profundo.

en tant que Profundo. Karen Fukuhara en tant que Kimiko.

en tant que Kimiko. Tomer Kapon en tant que Frenchie.

en tant que Frenchie. Giancarlo Esposito en tant que Stan Edgar.

en tant que Stan Edgar. Colby Minifie en tant que Ashley.

Quand et où sera-t-elle diffusée

Si vous étiez impatient de dévorer une nouvelle saison de The Boys, vous n’aurez qu’à attendre quatre mois pour le faire, car la quatrième saison sera disponible quelques jours avant le début de l’été. Plus précisément, les trois premiers épisodes de la série seront diffusés le jeudi 13 juin sur Prime Video.

Ensuite, la plateforme d’Amazon diffusera un nouvel épisode chaque semaine, avec la diffusion de son dernier épisode 35 jours plus tard : le jeudi 18 juillet. Au total, la quatrième saison de The Boys comprend huit épisodes.