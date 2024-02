Gboard : le clavier Google pour Android dispose désormais d’un outil OCR pour lire n’importe quel texte

Google a la bonne habitude de mélanger ses logiciels et ses services, garantissant ainsi les meilleurs outils à tous les utilisateurs. L’OCR, avec Google Lens, prend une importance particulière et occupe désormais un nouvel espace. Il est devenu partie intégrante de Gboard, le clavier de Google pour Android.

Gboard gagne en capacités OCR

Il n’est pas encore accessible à tout le monde, mais Gboard a une nouveauté à lancer pour les utilisateurs de ce clavier Google. Ce sera un outil qui complète presque parfaitement cette proposition de Google et ouvre les portes à la capture de texte d’une manière inattendue jusqu’à présent.

Nous parlons de la possibilité de lire du texte depuis l’extérieur de votre smartphone Android, depuis n’importe quel point, en pointant simplement ce que vous voulez capturer et en l’utilisant plus tard sur votre smartphone. Cet outil OCR est une vieille connaissance de ceux qui utilisent déjà les services Android et même Google.

Plus d’outils sur le clavier Android

Même s’il utilise toutes les capacités de Google Lens, le géant de la recherche a décidé d’utiliser le nom « Scan Text » dans GBoard. Ce changement aura probablement pour but de rendre plus évidente et directe la fonctionnalité offerte aux nombreux utilisateurs de ce clavier Android.

« Scan Text » apparaît dans la liste des fonctionnalités supplémentaires de Gboard et peut être glissé vers la barre d’outils pour un accès rapide. Après avoir accordé l’autorisation d’utiliser la caméra, une vue apparaît qui occupe plus de la moitié de l’écran. Appuyez simplement sur le bouton « Prendre une photo des mots à numériser ».

Google a tout simplifié à utiliser

Cet outil reste ouvert après l’insertion du texte, si vous souhaitez sélectionner un autre bloc de texte. Vous pouvez appuyer sur la flèche de retour dans le coin supérieur gauche pour capturer une nouvelle image, ou appuyer sur le bouton Fermer pour avoir à nouveau le clavier complet.

Même si elle apparaît désormais comme une nouveauté, cette capacité Gboard OCR avait déjà été découverte auparavant. Les tests de cette nouvelle fonctionnalité vont maintenant se poursuivre, afin qu’elle puisse ensuite être étendue à beaucoup plus d’utilisateurs, qui pourront l’utiliser sans aucune limite pour capturer du texte sur Android.