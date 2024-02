Un nouveau record pour Google ! Plus de 10 millions de Pixels vendus en 2023

La mise de Google sur Pixel, ses smartphones, s’accroît. Ces derniers sont de plus en plus présents sur le marché et constituent désormais le choix évident pour quiconque souhaite posséder un Android. Le succès du Pixel s’est accru et 2023 a été son apogée. L’année dernière, Google a établi un nouveau record et mis plus de 10 millions de pixels sur le marché.

10 millions de Pixels vendus en 2023

Google possède ses smartphones depuis de nombreuses années. S’il ne s’agissait au départ que de preuves de concept et de définition d’équipement pour Android, cela a changé ces dernières années. La marque souhaite avoir une présence solide sur le marché et offrir aux utilisateurs le meilleur qui existe.

En 2023, Google a poursuivi son engagement et les chiffres de ventes le montrent. Selon ce que révèle le journal Nikkei Asia, l’année dernière, un nouveau maximum a été fixé dans ce domaine. Des informations provenant de sources non officielles rapportent qu’en 2023, le géant de la recherche a vendu 10 millions de smartphones Pixel.

Même si les Pixel 8 et 8 Pro ont été lancés, le principal responsable de ces chiffres était le Pixel 7. Ce smartphone lancé en 2022 a dominé le choix des utilisateurs, ayant également été accompagné du modèle précédent. Les nouveaux modèles avaient des performances inférieures, car leur lancement était plus proche de la fin de l’année.

Google a des projets pour ces smartphones

La même publication présente également les objectifs de Google pour l’année en cours. Le géant de la recherche souhaite au moins égaler les ventes de l’année dernière. Ainsi, d’ici 2024, la marque espère également vendre 10 millions de smartphones Pixel, ce qui semble possible grâce au nouveau Pixel 8.

Fait intéressant, il existe également des informations importantes sur la production de ces smartphones. Google veut changer sa fabrication et a déjà demandé à sa chaîne de production de se concentrer davantage sur l’Inde et d’essayer d’abandonner la Chine.

Ce sont d’excellents chiffres pour une entreprise qui est loin de se concentrer sur la fabrication et la vente de smartphones. Les Pixel ont déjà montré qu’ils étaient à la hauteur de la concurrence et leur SoC, développé par Google, est de plus en plus performant. En plus de tout cela, nous avons Android, qui s’adapte parfaitement à ces appareils.