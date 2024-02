Le spin-off de ‘John Wick’, ‘Ballerina’, est repoussé à 2025. Le remake de ‘El Cuervo’ prendra sa place.

Mettra-t-il fin à la malédiction ?

Le Cuervo reviendra plus tôt que prévu, tandis qu’Ana de Armas repousse son film tant attendu

L’univers de John Wick n’a cessé de croître depuis la sortie du premier film mettant en vedette l’incroyable Keanu Reeves en octobre 2014. Au cours de ces presque dix dernières années, la saga a connu plusieurs suites, dont probablement trois de plus à l’avenir, ainsi qu’une série télévisée intitulée The Continental, centrée sur le célèbre hôtel qui accueille ces tueurs et leur manager, ainsi qu’une autre série à venir.

Ballerina, un spin-off mettant en vedette l’actrice hispano-cubaine Ana de Armas, se déroulant entre le deuxième et le troisième film, était également prévu pour une sortie le 7 juin de cette année, rejoignant ainsi une liste de produits qui comprend déjà des jeux vidéo, mais il semble que nous devrons attendre encore un an de plus, bien que les raisons qui nous ont été données ne nous dérangent pas trop pour ce retard.

Ballerina, qui racontera les aventures d’une tueuse (Ana de Armas) formée aux traditions de la Ruska Roma alors qu’elle cherche à venger sa famille assassinée, bénéficiera maintenant, sous la surveillance attentive de Chad Stahelski, qui prête main-forte à son ami le réalisateur Len Wiseman, de nouvelles scènes d’action, qui la rapprocheront encore plus des chorégraphies vues dans la saga principale, notamment dans le quatrième volet.

El Cuervo profite de l’occasion

Tout comme l’a fait Le Spécialiste avec Deadpool 3, le remake de El Cuervo comblera le vide laissé par Ballerina cet été, en avançant sa sortie au même 7 juin.

La série de bandes dessinées de James O’Barr a déjà été adaptée sur grand écran en 1994 avec un film réalisé par Alex Proyas et mettant en vedette Brandon Lee, ce qui a donné lieu à l’une des anecdotes les plus grandes et les plus tristes de l’histoire du cinéma. Le fils de l’artiste martial, avec une carrière plus que prometteuse devant lui, a été touché par balle à l’abdomen avec une arme qui ne devait contenir que des balles à blanc, mais ce ne fut pas le cas, ce qui a finalement entraîné sa mort.

Le film, malgré tout, est sorti et a remporté un grand succès que aucune de ses nombreuses suites n’a su reproduire. Considérée depuis lors comme une saga maudite, cette année 2024 nous révélera enfin si le film de Rupert Sanders avec Bill Skarsgård (It, John Wick 4) dans le rôle principal répond aux attentes ou s’ajoute à la longue liste des déceptions de la franchise.