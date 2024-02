Nouvelle espèce d’anaconda géant découverte en Amazonie : c’est le plus grand serpent de la Terre

Une nouvelle espèce d’anaconda géant (ou vert) a été découverte au cœur de l’Amazonie équatorienne. Le serpent, appelé anaconda vert septentrional (Eunectes akayima), est le plus grand et le plus lourd du monde.

La nouvelle espèce d’anaconda géant. Crédit : Jesus Rivas

Au cœur de la dense Forêt Amazonienne, en Amérique du Sud, une nouvelle espèce d’anaconda géant, le plus grand et le plus lourd serpent de la Terre, a été découverte. On ne pense pas qu’il soit le plus long, car le record appartient au python réticulé (Malayopython reticulatus) avec ses 8 mètres, cependant des récits anecdotiques suggèrent l’existence d’anacondas géants pouvant atteindre 11 à 12 mètres. Cependant, il ne s’agit que d’hypothèses fantaisistes jusqu’à présent. Ce qui est certain, c’est qu’une expédition aventureuse en Amazonie équatorienne a permis aux chercheurs de trouver des preuves (génétiques) de l’existence d’une deuxième espèce d’anaconda géant ou anaconda vert, jusqu’à présent considérée comme une seule espèce (Eunectes murinus). Le nouveau serpent a été surnommé anaconda vert septentrional et classé sous le nom scientifique d’Eunectes akayima.

Une équipe de recherche internationale, dirigée par des scientifiques de la New Mexico Highlands University (États-Unis) et de l’École des Sciences Environnementales de l’Université du Queensland, a décrit la nouvelle espèce d’anaconda géant. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de nombreux instituts dispersés dans le monde : le Département de Sciences Biologiques de l’Université d’État de Santa Cruz (Brésil), le Département de Biologie de la Vrije Universiteit de Bruxelles (Belgique) et la Faculté des Sciences Environnementales de l’Universidad Indoamérica. Une contribution essentielle a été apportée par certains membres du peuple Waorani, une tribu amazonienne de l’Équateur, qui ont accompagné les chercheurs lors de l’excitante expédition à travers les marais et les forêts tropicales. Lors de la mission menée dans la région de Bameno, située au cœur du territoire de Baihuaeri Waorani, les scientifiques ont pu capturer et échantillonner plusieurs spécimens d’anacondas, dont une grande femelle mesurant 6,3 mètres. Selon les membres de la tribu, il y aurait également des anacondas géants de 7,5 mètres et d’un poids incroyable de 500 kilogrammes dans la zone (données à confirmer). Le poids maximum connu est d’environ 250 kilogrammes.

Crédit : Jesus Rivas

Comme indiqué, l’apparence est identique à celle des anacondas verts classiques, il s’agit donc de serpents extrêmement robustes de couleur verte olive avec des taches noires, parfaitement adaptés à la vie aquatique avec des yeux et des narines situés au-dessus de leur tête (pour voir et respirer à travers la surface de l’eau). Ils appartiennent à la famille des boas, donc ils sont des constricteurs et non venimeux : ils tuent leurs proies – de grande taille – en les étouffant et en les comprimant avec leurs immenses et puissants corps musclés. Ils seraient parfaitement capables de tuer un être humain, mais jusqu’à présent, aucun accident mortel n’a été officiellement documenté (contrairement aux gigantesques pythons réticulés d’Asie du Sud-Est).

Les chercheurs ont découvert qu’il existe deux espèces distinctes d’anacondas grâce aux enquêtes génétiques, en comparant les données de quatre espèces d’anacondas de neuf pays différents ; les analyses des échantillons prélevés dans le territoire Waorani appartiennent à une espèce qui s’est séparée il y a pas moins de 10 millions d’années de l’anaconda vert déjà connu, avec une divergence génétique de 5,5 pour cent. « C’est plutôt significatif : pour mettre les choses en perspective, les êtres humains diffèrent des chimpanzés d’environ 2% », a expliqué le professeur Fry dans un communiqué de presse, qui a dirigé l’expédition avec une équipe de la National Geographic. « Cette découverte est le point culminant de ma carrière », a conclu l’herpétologue.

La découverte d’une nouvelle espèce d’anaconda géant est une nouvelle fondamentale pour la conservation, car l’anaconda vert septentrional nouvellement classifié est distribué dans une zone beaucoup plus petite que l’espèce méridionale. Par conséquent, il pourrait être exposé à des menaces sensiblement plus grandes. Les chercheurs ont également fait des découvertes significatives sur les anacondas jaunes, mais l’analyse des données est encore en cours. Les détails de la recherche « Disentangling the Anacondas: Revealing a New Green Species and Rethinking Yellows » ont été publiés dans la revue scientifique Diversity.