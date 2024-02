Pourquoi le satellite ERS-2 s’est écrasé très loin d’où il était prévu: quels sont les risques encourus

Quand il a été lancé en avril 1995, ERS-2 était le véhicule spatial le plus sophistiqué développé en Europe. Après près de 30 ans en orbite terrestre, l’ESA a décidé de mettre fin à la mission.

Le satellite ERS-2 devait atterrir dans la mer de Groenlande, mais il est finalement rentré dans l’atmosphère terrestre à des milliers de kilomètres des prévisions. L’ESA a confirmé sa position dans l’océan Pacifique Nord entre l’Alaska et Hawaï. Le retour d’ERS-2 était naturel, il n’était donc pas possible de contrôler le satellite pendant son retour et la seule force qui guidait sa descente était la résistance atmosphérique.

Le moment et le lieu d’un retour naturel sont difficiles à prévoir et ne peuvent être définis que dans les dernières heures. « L’incertitude de la prédiction est due à l’influence imprévisible de l’activité solaire, qui modifie la densité de l’atmosphère terrestre et donc la résistance subie par le satellite », a expliqué l’ESA. Mercredi, le Space Debris Office de l’ESA a publié sa dernière prévision de retour, expliquant que le satellite rentrerait dans l’atmosphère terrestre vers 10h40 heure de l’Est. L’incertitude sur la position d’atterrissage et de retour a diminué à mesure que la navette se rapprochait.

Le soir du 21 février, la confirmation du retour a été publiée sur le site du Space Debris Office de l’ESA. Le point précis de l’entrée du satellite dans l’atmosphère se situe à environ 1000 kilomètres de la capitale d’Hawaï, Honolulu.

Au cours de la mission, le satellite a collecté des données sur les changements climatiques et l’atmosphère terrestre. En plus de son prédécesseur ERS-1, ERS-2 mesurait la température de la surface de l’océan à l’aide d’un radar à ouverture synthétique pour l’imagerie. ERS-2 transportait également un capteur pour mesurer l’ozone atmosphérique. Les deux satellites ont recueilli des informations sur la diminution de la glace polaire, le changement de la surface terrestre, l’élévation du niveau de la mer, le réchauffement des océans et la chimie de l’atmosphère.

Lorsqu’il a été lancé en avril 1995, ERS-2 était le véhicule spatial le plus sophistiqué développé en Europe. En 2011, après près de 16 ans d’activité, l’ESA a décidé de mettre fin à la mission. « Le satellite ERS-2, ainsi que son prédécesseur ERS-1, ont changé notre vision du monde dans lequel nous vivons », a expliqué Mirko Albani, chef du programme spatial Heritage de l’ESA.

« La probabilité qu’un morceau de satellite tombe sur la tête de quelqu’un est très faible », a déclaré Benjamin Bastida Virgili, ingénieur du système de débris spatiaux de l’ESA, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Selon Henri Laur, ingénieur de la mission d’observation de la Terre de l’ESA, le plus gros fragment qui pourrait atteindre le sol pèserait environ 52 kilogrammes. La masse totale du satellite est d’environ 2267,9 kilos. « En 67 ans de vol spatial, des milliers de tonnes d’objets spatiaux artificiels sont rentrés dans l’atmosphère. Les morceaux qui sont arrivés à la surface ont très rarement causé des dommages, et il n’y a jamais eu de cas confirmé de blessure humaine », a expliqué Tim Flohrer, chef du Space Debris Office.

Environ 70% de la surface de notre planète est couverte d’eau, le risque d’être touché par un débris spatial est inférieur à 1 sur 100 milliards. « En comparaison, il s’agit d’une probabilité de 1,5 million de fois inférieure au risque de passage dans un accident domestique, de 65 000 fois inférieure au risque d’être frappé par la foudre et trois fois inférieure au risque d’être frappé par un météorite ».

L’ESA a désactivé ERS-2 en 2011 et l’a manœuvré depuis une orbite d’environ 788 kilomètres jusqu’à 579 au-dessus de la Terre. Tout le carburant restant a été épuisé lors de la déorbitation pour réduire le risque de panne interne qui aurait provoqué la rupture en morceaux du satellite. « Le retour atmosphérique incontrolé a longtemps été une méthode courante d’élimination des objets spatiaux à la fin de leur mission », a souligné Flohrer. « Nous voyons des objets de taille similaire ou plus grande que ERS-2 rentrer dans l’atmosphère plusieurs fois par an ».

Le problème des débris spatiaux est préoccupant. L’ESA a donc mené une déorbitation contrôlée pour minimiser les risques et la quantité de débris. Selon la NASA, environ 500 000 objets de la taille d’une bille sont en orbite, ainsi que plus de 100 millions de débris de 1 millimètre et 25 000 de plus de 10 centimètres. La plupart des débris proviennent d’explosions et de collisions de satellites.