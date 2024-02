Après le refus de David Leitch, Gareth Edwards est le candidat pour réaliser le nouveau « Jurassic World ».

Il est le réalisateur de ‘Godzilla’, ‘The Creator’ et ‘Rogue One’

Gareth Edwards, le nouveau candidat pour ramener la saga jurassique par excellence

En 2025, peut-être 2026, nous aurons un nouveau film de Jurassic Park/Jurassic World (ou un nouveau nom) écrit par l’un des scénaristes de confiance de Steven Spielberg, David Koepp, qui s’est déjà chargé des scénarios de films tels que Jurassic Park lui-même avec Michael Crichton, l’auteur du roman original, Le Monde perdu, La Guerre des mondes et Indiana Jones et le realme du Crâne de Cristal.

Ce que nous n’avons pas encore, c’est un réalisateur chargé de donner vie au film, ni bien sûr des acteurs prêts à suivre ses ordres, même s’il y a déjà eu deux candidats de renom qui ont été interrogés sur leur disponibilité à diriger un projet de cette envergure.

Le premier d’entre eux était David Leitch, le réalisateur du premier John Wick, Deadpool 2, Bullet Train ou le prochain spécialiste, qui se charge également de produire le retour de Kung Fu sur les écrans. Finalement, après avoir été interrogé à ce sujet, le cinéaste a confirmé qu’il avait refusé l’offre, il fallait donc continuer la recherche.

Après, certainement, plusieurs tentatives, Gareth Edwards semble être le nouveau choix du studio de production, qui a déjà de l’expérience avec les lézards géants, puisqu’il a réalisé Godzilla en 2014 (excusez-nous pour « lézards géants »). Le réalisateur a également sorti l’année dernière The Creator, nominé pour deux Oscars techniques (son et effets spéciaux), et nous a offert un autre excellent film d’action, Rogue One: A Star Wars Story.

À propos de la saga jurassique

Jurassic Park est un roman écrit par Michael Crichton en 1990, qui a ensuite été adapté dans un film à succès réalisé par Steven Spielberg en 1993. L’histoire suit un groupe de personnes qui visitent un parc à thème peuplé de dinosaures clonés par génie génétique. L’intrigue se concentre sur le chaos déclenché lorsque les dinosaures s’échappent de leur confinement et commencent à causer des ravages.

La franchise Jurassic Park a depuis lors grandi, donnant lieu à plusieurs suites, dont Le Monde perdu : Jurassic Park (1997) et Jurassic Park III (2001) en tant que suites directes. Plus tard, en 2015, Jurassic World a été lancé, une sorte de reboot qui reprend la prémisse originale mais avec un parc à thème entièrement opérationnel. Ce film a été un grand succès et a donné lieu à ses propres suites, notamment Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) et Jurassic World: Dominion, qui est sorti en 2022.