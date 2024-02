Qu’est-ce que la Planète Neuf et pourquoi ne peut-elle être trouvée : « Actuellement, elle n’a qu’un seul endroit où se cacher »

La Planète Neuf, également connue sous le nom de Planète X, est une planète hypothétique qui orbite aux confins du système solaire : les astronomes ont restreint les portions de ciel où elle pourrait se trouver, éliminant près de 80% des positions possibles.

La Planète Neuf, également appelée Planète X, est une planète hypothétique qui orbite aux confins externes du système solaire, bien au-delà de Neptune et de Pluton. Son existence, présumée grâce à des effets gravitationnels apparents, n’a pas encore été confirmée mais une nouvelle étude, récemment présentée dans l’Astronomical Journal et disponible sur ArXiv, a considérablement réduit les portions de ciel où elle pourrait se trouver, éliminant près de 80% des positions possibles.

Les 20% restants des endroits où chercher, précisent les astronomes derrière l’étude, se trouvent dans la région où le plan galactique nord (la zone la plus septentrionale de la région où se trouve la majeure partie de la Voie lactée) traverse l’écliptique (le plan orbital de la planète). C’est ici que se trouverait la Planète Neuf qui, si confirmée, aiderait les chercheurs à mieux comprendre la composition de notre système solaire, ainsi que sa formation et ses processus évolutifs.

Qu’est-ce que la Planète Neuf et pourquoi ne l’avons-nous pas encore trouvée

La Planète Neuf, également connue sous le nom de Planète X ou transneptunienne, est une planète hypothétique qui orbite dans la région externe du système solaire, bien au-delà de Neptune et de la planète naine Pluton. Son existence potentielle a été déduite de ses effets gravitationnels, qui pourraient expliquer l’agglomération d’orbites d’un groupe d’objets transneptuniens extrêmes (ETNO), des corps au-delà de Neptune qui orbitent autour du Soleil à des distances en moyenne plus de 250 fois supérieures à celles de la Terre.

Cependant, en raison de sa distance extrême par communiqué au Soleil, la Planète Neuf, si elle existe, a échappé à une observation potentielle par des télescopes, car elle réfléchirait peu de lumière solaire (sa magnitude apparente serait au moins 600 fois plus faible que celle de Pluton), et il n’est pas possible de la détecter par la méthode du transit, une technique normalement utilisée pour rechercher des planètes en orbite autour d’étoiles en dehors du système solaire (exoplanètes) mais inutile pour trouver des planètes (et d’autres objets) dans la région externe du système solaire, car de notre point de vue, seuls Vénus et Mercure passent devant le Soleil.

Par exemple, Mars, Jupiter et Saturne, situées au-delà de la Terre, ont été trouvées en observant leur luminosité, et Uranus a également été découvert de manière similaire en 1781 par l’astronome William Herschel, qui a remarqué un objet lumineux qui s’était déplacé par communiqué à d’autres étoiles. Neptune, quant à elle, a été découverte par l’astronome Urbain Le Verrier en 1846, après avoir remarqué qu’il y avait une différence entre l’orbite observée d’Uranus et la prédiction de son orbite par la physique newtonienne. Le Verrier a proposé que la différence puisse être expliquée par une autre planète au-delà d’Uranus et a fait des prédictions sur l’orbite de ce corps auparavant inconnu. En cherchant à cet endroit, l’astronome allemand Johann Gottfried Galle a trouvé la planète Neptune.

Où se cache la Planète Neuf

Une équipe d’astronomes du California Institute of Technology (Caltech), qui avait précédemment fourni des preuves que la Planète Neuf influence les orbites des ETNO, a restreint la portion de ciel où l’objet pourrait se trouver et a également donné de nouvelles estimations de sa taille, qui serait d’environ deux à quatre fois le rayon de la Terre.

L’enquête, rendue possible grâce aux données du Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), un système d’observation astronomique situé à l’Observatoire de Haleakala, à Hawaï, a permis d’éliminer 78% des emplacements potentiels qui avaient été identifiés par des recherches précédentes, réduisant ainsi considérablement la zone de recherche.

Des régions d’intérêt particulier, qui restent dans les 22% restants, incluent des zones proches du plan galactique, certaines d’entre elles seront couvertes par la prochaine enquête astronomique de l’Observatoire Vera Rubin, au Chili, actuellement en construction. « Bien que je souhaiterais dire que le résultat le plus significatif a été de trouver la Planète Neuf, nous ne l’avons pas encore trouvée », a déclaré le Dr Mike Brown, professeur d’astronomie au Caltech et auteur principal de l’étude, qui estime avec son collègue et astronome planétaire Konstantin Batygin que la nouvelle enquête, connue sous le nom de LSST (Legacy Survey of Space and Time), sera celle « à travers laquelle il sera plus probable de trouver la Planète Neuf. Lorsque l’observatoire sera opérationnel, d’ici un an ou deux, il couvrira rapidement une grande partie de l’espace de recherche et, si la Planète Neuf s’y trouve, nous la trouverons ».