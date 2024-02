Ces chaussettes prédisent les épisodes d’anxiété et d’agressivité chez les personnes atteintes d’Alzheimer et de démence

Les SmartSocks sont des chaussettes intelligentes capables de prédire ces épisodes grâce aux capteurs qu’elles intègrent

Ils faciliteront le travail des soignants et donneront plus d’outils aux proches

Une entreprise espagnole basée à Castelldefels a conçu des chaussettes intelligentes appelées « SmartSocks ». Elles aideront les personnes atteintes d’Alzheimer et de démence, car elles seront capables de surveiller leur stress et de prédire des épisodes d’anxiété et d’agressivité. Ces épisodes sont particulièrement préjudiciables aux individus souffrant de ces maladies, car ils peuvent se faire du mal à eux-mêmes ou aux personnes de leur entourage.

Comment fonctionnent-elles et pourquoi des chaussettes

L’Alzheimer et la démence sont deux graves problèmes de santé qui affecteront probablement de plus en plus de personnes en France en raison du vieillissement de la population. On estime qu’environ 800 000 personnes souffrent de l’Alzheimer dans le pays, et qu’en 2050 il y aura environ un million de cas de démence. En réalité, il existe déjà des jeux qui visent à les diagnostiquer à leurs premiers stades.

Très souvent, ceux qui souffrent de ces maladies ne peuvent pas s’exprimer correctement, provoquant une immense anxiété chez eux, qui est parfois accompagnée d’une agressivité due à la frustration. Dans certains cas, cela conduira à des épisodes violents où ils se font du mal à eux-mêmes ou aux personnes de leur entourage, comme leurs proches ou leurs amis.

Pour résoudre ce problème, Milbotix, un laboratoire scientifique britannique, a décidé de développer des chaussettes qui prédisent ces perturbations. Cette entreprise a choisi Unimedia Technology, une entreprise espagnole basée à Castelldefels, pour les développer.

L’association a créé les SmartSocks (chaussettes intelligentes), qui intègrent des capteurs capables de mesurer la fréquence cardiaque, la transpiration, la température et les mouvements. Grâce à ces paramètres, le stress de la personne qui les porte est surveillé, permettant de prédire une crise d’anxiété ou d’agressivité. Ils sont capables de le surveiller en temps réel, ce qui est essentiel pour alerter les soignants ou les proches qui les assistent avant que cela ne se produise.

Quant à pourquoi des chaussettes. Il s’agit d’un des vêtements auxquels nous prêtons le moins d’attention et qui est le plus difficile à enlever. Un bracelet peut être arraché facilement ou gêner l’utilisateur, mais des chaussettes passeront rarement inaperçues. En 2024, la technologie des vêtements (wearables) ne se limite plus aux bracelets ou aux montres, les chaussettes et même les boucles d’oreilles intelligentes sont déjà là.

Le PDG d’Unimedia Technology, Jaume Vidal, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits d’avoir apporté les connaissances technologiques et l’assistance nécessaires à Milbotix pour développer ce produit pionnier qui, sans aucun doute, améliorera la vie de nombreux patients et favorisera leur indépendance en leur permettant de vivre chez eux plus longtemps. Avec Milbotix, nous avons été en mesure de relever les principaux défis technologiques de « SmartSocks », ce qui a donné lieu à une solution des plus innovantes ».