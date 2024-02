Les Beatles n’en auront pas un mais quatre biopics dirigés par Sam Mendes

Mais le premier d’entre eux ne sortira pas avant 2027

Les Beatles dans la série pour Disney+ ‘Get Back’

Le groupe britannique le plus célèbre et influent de l’histoire, les Beatles, reste d’actualité et espérons qu’ils le restent toujours. Si nous n’en avons pas eu assez avec le documentaire complet en trois parties réalisé par Peter Jackson, intitulé The Beatles: Get Back, que nous pouvons voir sur Disney+, eh bien, dans quelques années, en 2027, les Fab Four reviendront sous la forme de biopics, avec un pour chaque membre du groupe.

Les films basés sur la vie des artistes connaissent un moment favorable, bien qu’ils aient toujours bien fonctionné au box-office. Il n’y a pas si longtemps, Austin Butler (maintenant dans The Mighty Ducks: Game Changers) nous a surpris en interprétant un Elvis différent. De plus, le biopic de Bob Marley, One Love, vient de sortir et sera également suivi dans quelques mois par des films biographiques sur Amy Winehouse et Michael Jackson. Et en ce qui concerne le groupe de Liverpool, il y aura également dans le futur une série documentaire centrée sur la mort de John Lennon.

Et ensuite, d’autres chanteurs, ou musiciens, ou un peu des deux, car c’est ce que étaient les Beatles, et Ringo, Lennon, Paul McCartney (que vous pouvez également voir dans Pirates des Caraïbes) et George Harrison auront chacun leur propre film, tous réalisés par le récompensé Sam Mendes (1917, American Beauty, Skyfall).

Les responsables évoquent le projet

Sam Mendes, qui participera également aux travaux de production aux côtés d’Apple Corps, la compagnie qui a remplacé Beatles Ltd. en 1968, a déclaré dans une déclaration : « Je suis honoré de raconter l’histoire du meilleur groupe de rock de tous les temps et enthousiasmé de remettre en question la notion de ce qu’est un voyage au cinéma ».

« Je parle au nom de notre PDG Tony Vinciquerra, qui a été essentiel pour que cela se produise, et de chaque collègue du Sony Pictures Motion Picture Group dans le monde entier lorsque je dis : ‘oui, oui, oui !' », a ajouté Tom Rothman, président et PDG de Sony Pictures, également dans une déclaration.

Par ailleurs, Rothman, dans une note aux employés de Sony mardi, à laquelle The Hollywood Reporter a eu accès, a ajouté que « De nombreuses entreprises attendaient l’opportunité de s’associer à cette expérience cinématographique unique en son genre. Je suis honoré qu’au centenaire de Columbia Pictures, et avec le support enthousiaste de Tony, nous ayons gagné le match et que nous soyons la maison choisie ».