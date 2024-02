Qu’est-ce que le service de téléphonie mobile par satellite et quels sont ses avantages ?

Le service de communications mobiles par satellite sera en mesure de fournir une couverture sans perte de service partout dans le monde, éliminant ainsi le besoin de s’appuyer sur des tours de communications locales, au moins entièrement. Des entreprises comme Starlink de SpaceX et AST SpaceMobile progressent, mais il existe encore des défis technologiques et des préoccupations concernant l’encombrement des satellites et la force du signal. Aurons-nous bientôt des appels téléphoniques par satellite ?

En analysant le concept et en tenant compte des évolutions récentes, il peut être surprenant que les principaux opérateurs n’aient pas encore adopté la technologie de communication mobile via les satellites, mais c’est vrai : nous n’en sommes qu’aux premiers stades de ce réseau mondial.

Qu’est-ce que le service mobile par satellite ?

Le service mobile par satellite est essentiellement ce à quoi il ressemble : une connexion réseau à un téléphone portable via un satellite. Au lieu que votre téléphone portable se connecte à une série de tours de téléphonie mobile locales, il se connecte à un réseau de satellites en orbite terrestre basse qui passe par votre emplacement. L’idée est de ne jamais perdre le signal, quelle que soit notre situation dans le monde.

Imaginez pouvoir aller dans un autre pays, camper, monter à bord d’un bateau et toujours pouvoir connecter votre téléphone portable à tout moment et en tout lieu, sans avoir besoin de consulter une carte de couverture.

Bien entendu, les plus attentifs diront que les téléphones satellites n’ont rien de nouveau. Vrai. Vous en avez probablement entendu parler, oui, car il existe depuis les années 80. Cependant, leurs limites et leurs coûts, par rapport aux téléphones portables traditionnels, ne les ont rendus populaires que dans certaines circonstances.

Récemment, nous avons assisté à une sorte de renaissance du satellite, avec l’ajout de matériel compatible satellite aux smartphones. Cependant, ces connexions n’ont pas une grande capacité et se limitent généralement à des appels ou des SMs très courts.

Lorsqu’Apple a introduit la possibilité d’envoyer des messages via une connexion satellite à l’iPhone 14, elle a dû s’adapter aux limitations et n’a lancé le service qu’à des fins de SOS d’urgence. En plus de l’équipement Apple, il existe également le Defy Satellite Link, qui coûte 179 euros chez Motorola pour tout téléphone permettant l’envoi de messages d’urgence SOS via une connexion satellite, à condition de payer 4,99 euros par mois pour la connexion.

Il s’agit sans aucun doute d’une excellente ressource en cas d’urgence, mais ce n’est pas le type d’appels téléphoniques et de couverture Internet auquel vous êtes habitué sur un réseau 5G.

À quoi sert le service de téléphonie mobile par satellite ?

Obtenir notre signal Internet à partir d’un satellite peut être bénéfique pour quelqu’un comme nous ou pour le lecteur si nous sommes dans un endroit où le signal de la tour de téléphonie mobile ne peut pas atteindre notre smartphone, comme dans un camping ou en montagne. En réalité, à l’intérieur du Portugal, il existe de nombreux angles morts, où aucun opérateur ne fournit de signal, comme nous le montrons ici.

Il existe de nombreux endroits dans le monde où la couverture des communications mobiles constitue un problème pour les voyageurs fréquents, les personnes vivant dans des régions éloignées, etc. Avec le service de téléphonie mobile par satellite, les circonstances frustrantes de l’impossibilité d’obtenir un signal peuvent devenir une chose du passé.

Cela dit, aucun des principaux opérateurs n’a adopté la technologie au moment de la rédaction et elle est à peine entrée dans la phase de test des appels vocaux bidirectionnels. Nous ne pouvons pas encore parler de la vitesse des données qu’il sera possible d’atteindre dans un avenir proche, par exemple.

Les entreprises font (lentement) de la téléphonie mobile par satellite une réalité

Ce ne sera pas un chemin facile pour cette technologie. Plutôt que d’essayer de remplacer tout un réseau mobile GSM au sol, des projets comme Starlink de SpaceX ont commencé leur incursion dans le service par satellite en essayant de combler les écarts entre les zones de couverture.

Début 2024, en collaboration avec T-Mobile, Starlink a lancé six satellites en orbite terrestre capables d’effectuer des transmissions mobiles vers des smartphones LTE et d’envoyer des messages texte entre iPhones.

Voix et données ? Non, au moins jusqu’en 2025, a déclaré Starlink. Même le simple envoi de messages texte nécessitait d’énormes efforts.

Dans un réseau de satellites, ils se déplacent à des dizaines de milliers de kilomètres par heure par rapport aux utilisateurs sur Terre. Cela nécessite que les satellites se déplacent sans interruption…

Starlink a déclaré. Et il n’y a toujours pas de date de début pour que le service réel atteigne les utilisateurs de T-Mobile, pas même une période de test sur le terrain programmée.

De l’autre côté de la course pour combler les lacunes de couverture avec les satellites se trouve une société appelée AST SpaceMobile. AST SpaceMobile se présente comme la première entreprise de haut débit mobile 5G basée dans l’espace. Notamment, AST SpaceMobile est déjà dans sa phase de test et ce depuis novembre 2022, date à laquelle il a lancé son prototype de satellite appelé BlueWalker 3 en orbite terrestre basse.

À peine cinq mois plus tard, en avril 2023, AST a annoncé avoir réussi à passer des appels vocaux bidirectionnels du Texas vers le Japon sur son réseau spatial avec des smartphones Samsung Galaxy.

Un autre facteur crucial pour AST est l’investissement récent de Google et d’AT&T, alors que les grandes sociétés de téléphonie mobile se positionnent pour placer leur signal à bord de ces satellites. Il est important de souligner que China Mobile a également récemment lancé un satellite capable de transmettre un signal 6G dans le but de fournir une couverture là où les tours de téléphonie mobile ne peuvent pas atteindre en Chine, mais n’a pas encore signalé d’essais réussis avec cette technologie.

Il est logique que ces sociétés de développement du haut débit par satellite commencent par sécuriser une connexion mobile dans des endroits où les faibles signaux des tours ou des caractéristiques géographiques la bloquent, mais cela montre également que la technologie en est encore à ses débuts. C’est un indicateur que l’idée d’une couverture mobile mondiale par satellite n’est peut-être pas à l’horizon, mais les satellites remplaceront probablement la couverture des tours de téléphonie mobile lorsqu’elle n’est pas disponible.

Une couverture permanente du signal est encore une possibilité dans le futur, mais nos smartphones se connecteront probablement à la fois aux signaux des tours de téléphonie mobile et aux signaux satellite pour y parvenir.

À quand des téléphones portables par satellite ?

Comme nous l’avons vu, de nombreux défis technologiques doivent être résolus avant que le mobile par satellite ne devienne un élément quotidien des réseaux mobiles. Et ce n’est pas tout. Le secteur des communications mobiles par satellite est également préoccupé par la surcharge des satellites dans l’atmosphère terrestre et par les limites légales imposées à la puissance d’un signal satellite.

Il est probable que plus de problèmes surgiront que quiconque ne peut le prédire, nous ne pouvons donc pas dire à ce stade quand tout le monde se promènera avec des téléphones portables connectés par satellite.