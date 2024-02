Ceci est du riz recouvert de viande cultivée : c’est un superaliment et c’est essentiel pour l’avenir.

Un groupe de chercheurs de l’université Yonsei de Séoul a réussi à cultiver des cellules souches bovines à l’intérieur de grains de riz. La nourriture obtenue pourrait offrir une solution à faible coût environnemental au problème de la sécurité alimentaire.

YONSEY UNIVERSITY | Foto dallo studio pubblicato su Matters

Est-ce qu’un grain de riz peut devenir l’armature pour cultiver de la viande bovine? Cela ressemble au scénario d’un film de science-fiction, mais une équipe de chercheurs de l’université Yonsei de Séoul est sur le point de le rendre réel. En réalité, ils l’ont déjà fait dans les laboratoires de l’université coréenne. Comme ils l’ont expliqué dans l’étude publiée dans la revue spécialisée Matter, les scientifiques de l’université de Séoul ont réussi à produire un nouvel aliment : le riz de bœuf cultivé.

Il s’agit d’une nourriture hybride obtenue en cultivant des cellules de muscle et de graisse bovines à la surface et à l’intérieur des grains de riz. Grâce à sa teneur élevée en protéines et à ses faibles coûts environnementaux, notamment en termes d’émissions de CO2 liées à sa production, il promet d’être l’une des solutions alimentaires les plus durables disponibles aujourd’hui.

Qu’est-ce que le riz de bœuf cultivé

Les chercheurs coréens promettent d’offrir avec ce produit innovant « un aliment hybride nutritif et savoureux qui, une fois commercialisé, pourrait offrir une alternative protéique plus accessible et d’emprunte carbone plus faible ».

Mais comment est-il possible de cultiver des cellules animales à l’intérieur des grains de riz? Les chercheurs se sont inspirés de ce qui se passe dans les animaux, où les structures biologiques aident à guider et soutenir la croissance tridimensionnelle des cellules pour former des tissus et des organes. De cette observation est née l’idée d’imiter l’environnement mobile en utilisant le riz et en exploitant certaines de ses caractéristiques propres à cette céréale.

« Les grains de riz sont poreux et ont des structures organisées – expliquent les chercheurs – qui fournissent une armature solide pour accueillir les cellules d’origine animale dans les coins et les fissures. Certaines molécules présentes dans le riz peuvent également nourrir et favoriser la croissance de ces cellules, faisant du riz une plateforme idéale ».

Comment produire le nouvel aliment

La première étape a été de revêtir le riz de gélatine de poisson, un ingrédient sûr et comestible qui aide les cellules à mieux adhérer au riz. Ensuite, les cellules souches du muscle et de la graisse de la vache ont été semées dans les grains de riz, qui ont ensuite été cultivés dans une machine appropriée pendant 11 jours. En plus de répondre aux exigences de sécurité alimentaire, l’aliment ainsi obtenu semble avoir l’avantage de présenter un faible risque de déclencher des allergies alimentaires.

Les chercheurs ont pris le riz et l’ont cuit à la vapeur pour effectuer toutes les analyses nécessaires afin de comprendre ses caractéristiques d’un point de vue alimentaire, comme sa valeur nutritionnelle, son odeur et sa consistance. Les résultats ont révélé que le riz hybride contient 8% de protéines en plus et 7% de graisses en plus que le riz normal.

À quoi pourrait ressembler le goût du riz de viande cultivée?

Les chercheurs ont également donné un aperçu de

ce à quoi pourrait ressembler le goût du riz du futur. En ce qui concerne la consistance, ils disent que par communiqué au riz traditionnel « collant et moelleux », le riz hybride serait plus solide et en même temps plus friable. En ce qui concerne le goût, la perception pourrait varier en fonction de la dominance de l’un des deux types de cellules : dans le riz hybride avec une teneur plus élevée en muscles, on perçoit une odeur de bœuf et d’amande, tandis que ceux avec une teneur en graisse plus élevée se rapprochent davantage du goût des aliments gras tels que la crème, le beurre et l’huile de coco.