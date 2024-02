Guichet: ‘Bob Marley: One Love’ double les chiffres de ‘Madame Web’ lors de son week-end de sortie

Et c’est qu’il y a déjà « tant de problèmes dans le monde » pour aller voir certaines choses

Bob Marley vs. Madame Web

Week-end prolongé pour les sorties cinéma de la semaine dernière. À l’occasion de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février, mercredi, deux films ont été lancés sur le marché, qui ne pouvaient pas être plus différents et qui ont eu quatre jours pour prouver leur valeur; nous parlons de Madame Web, de Sony Pictures, et de Bob Marley: One Love, de Paramount, qui ont également connu une performance au box-office tout aussi disparate.

Le film de super-héros, qui avait reçu des critiques brutales le comparant même à l’atroce Morbius (on dirait que Sony ne sait pas comment faire des films de l’univers Spider-Man en dehors de Peter Parker), a néanmoins dépassé les estimations qui parlaient de 25,8 millions de dollars sur le marché nord-américain et a obtenu lors de ce week-end 26,2 millions. Mauvais, très mauvais pour un film d’un tel studio, également situé dans un univers aussi connu et qui a bénéficié d’un bombardement constant de publicité dans plusieurs médias, si mauvais que ce sont des chiffres encore pires que ceux du film de 2022 avec Jared Leto.

Sur le marché international, c’est-à-dire celui qui nous concerne, Madame Web ne s’est pas mieux comportée, ouvrant avec 25,7 millions de dollars dans 61 marchés pour un début mondial de 51,9 millions. Cependant, il y a encore de l’espoir pour le film de Sony Pictures et c’est le marché asiatique. Le film avec Dakota Johnson y sortira le 1er mars, seulement quelques semaines après sa sortie dans le reste du monde, redécouvrant ainsi une tradition qui semblait perdue au cours de la dernière décennie.

Les biopics fonctionnent toujours

L’autre face agréable de la médaille est Bob Marley: One Love, un film qui, sans faire beaucoup de bruit, a pris la première place ces quatre jours, car les biopics ont tendance à bien fonctionner au box-office, surtout s’ils sont consacrés à une icône de la musique comme le rastafari. Bien que les critiques spécialisées n’aient pas non plus été bienveillantes à son égard, One Love a récolté aux États-Unis un total de 52 millions de dollars, soit le double de sa principale concurrente.

Dans d’autres marchés, y compris le nôtre, celui de Paramount Pictures a récolté 29 millions de dollars, totalisant 81 millions au total. Son budget était de « seulement » 70 millions de dollars, bien qu’il doive encore générer beaucoup plus pour être rentable (il faut plus que doubler le coût total de production pour cela).

Ziggy Marley, le fils du célèbre musicien, a déclaré dans un communiqué: « Ma famille et moi sommes honorés de la réponse incroyable à Bob Marley: One Love. Comme la musique de mon père, ce film est destiné aux gens et son message de paix, d’amour et d’unité se connecte clairement avec le public du monde entier. Nous remercions les personnes d’accepter ce film et, ce faisant, d’aider à mettre en valeur un message d’amour. »