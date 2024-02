N’utilisez pas de riz pour sécher votre iPhone ! Apple explique les dommages que cela peut causer au smartphone

Il existe des trucs et astuces que nous avons l’habitude d’entendre et qui sont assurément la solution à tous les problèmes. Dans le cas des smartphones, tout le monde connaît la recette pour utiliser du riz pour sécher l’appareil, simplement en l’immergeant. Après tout, et comme Apple le souligne désormais, cela peut être très dangereux. La solution pour sécher votre iPhone est simple et Apple vous explique comment procéder.

L’une des pires situations pour les utilisateurs est de laisser tomber leur smartphone dans l’eau ou simplement de le mouiller. Bien sûr, la solution évidente est de toujours utiliser du riz pour le sécher, mais ce mythe est désormais dissipé. Apple explique comment agir et prévient que placer votre iPhone dans du riz peut avoir un effet très néfaste.

Apple explique que charger est quelque chose que vous ne devriez pas faire

Si vous chargez l’iPhone alors qu’il y a du liquide dans le connecteur Lightning ou USB-C, les broches ou le câble du connecteur pourraient se corroder et causer des dommages permanents ou cesser de fonctionner, ce qui pourrait entraîner des problèmes de connectivité avec votre iPhone ou accessoire.

Même si vous ne devez pas charger votre iPhone lorsqu’il est mouillé, vous devrez peut-être le faire en cas d’urgence. Si vous reconnectez votre iPhone au câble ou à l’accessoire en cas d’urgence, vous pouvez choisir d’ignorer la détection de liquide et de charger votre iPhone.

Si vous disposez d’un chargeur sans fil, vous pouvez l’utiliser pour recharger votre iPhone. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que l’arrière de votre iPhone est sec avant de le placer sur le chargeur certifié Qi.

Si votre iPhone ou accessoire est mouillé

Débranchez le câble de votre iPhone et débranchez l’autre extrémité du câble de l’adaptateur secteur ou de l’accessoire. Ne rebranchez pas le câble tant que l’iPhone et le câble ne sont pas complètement secs.

La manière la plus correcte de sécher votre iPhone est indiquée ci-dessous :

Tapotez doucement l’iPhone contre la paume de votre main avec le connecteur vers le bas pour éliminer l’excès de liquide. Laissez votre iPhone dans un endroit sec avec une certaine circulation d’air. Après au moins 30 minutes, essayez de charger avec un câble Lightning ou USB-C ou de connecter un accessoire. Si l’avertissement s’affiche à nouveau, cela signifie qu’il y a encore du liquide dans le connecteur ou sous les broches du câble. Laissez votre iPhone dans un endroit sec et aéré pendant une journée. Vous pouvez réessayer de charger ou de connecter un accessoire pendant cette période. Le séchage complet peut prendre jusqu’à 24 heures. Si votre smartphone est sec mais ne se charge toujours pas, débranchez le câble adaptateur, débranchez l’adaptateur de la prise électrique (si possible), puis rebranchez-le.

Méfiez-vous des solutions qui ne font qu’empirer votre smartphone

Faites attention à ce que vous faites. Voici quelques exemples de ce qu’il ne faut faire dans aucune situation :

Ne séchez pas l’iPhone avec une source de chaleur externe ou de l’air comprimé.

N’insérez pas d’objets étrangers, tels que des cotons-tiges ou des serviettes en papier, dans le connecteur

Ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz. Cette action peut provoquer des petits grains de riz qui pourraient endommager l’iPhone.

Cela prouve une fois de plus que le riz n’est pas du tout adapté au séchage d’un iPhone ou de tout autre smartphone ou équipement électronique. Il s’agit certainement d’un mythe qui s’est perpétué au fil des années et qui, en réalité, a un effet très contraire à celui attendu.