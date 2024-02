Le Royaume-Unis interdit les smartphones à l’école: « On va à l’école pour apprendre et se faire des amis »

Conformément aux nouvelles directives pour les écoles, les directeurs pourront choisir comment agir : les smartphones pourront également être confisqués au début des cours pour être fermés dans les casiers.

Le Department for Education (DfE) du Royaume-Unis a confirmé le plan visant à interdire les smartphones dans les écoles. Selon le journal britannique The Guardian, les smartphones ne seront plus tolérés à l’école. Ils ne pourront pas être utilisés en classe et surtout pas pendant la récréation. La méthode à suivre pour confisquer les smartphones varie selon les écoles.

Les options suggérées dans le plan pour limiter l’utilisation des smartphones à l’école sont au nombre de quatre. Les directeurs peuvent demander aux élèves de ne pas apporter leurs appareils à l’école, ils peuvent les confisquer aux élèves dès leur arrivée, ils peuvent les fermer dans les casiers dès le début des cours ou ils peuvent demander aux élèves de les laisser éteints dans leurs sacs à dos.

Pourquoi empêcher les élèves d’utiliser leur smartphone en classe

Ces directives renforcent les politiques déjà existantes dans les écoles britanniques. Il est maintenant plus clair quelles sont les possibilités offertes aux directeurs pour empêcher l’utilisation de ces appareils. Gillian Keegan, secrétaire d’État au ministère de l’Éducation, explique : « Tu vas à l’école pour apprendre, pour te faire des amis, pour discuter avec les personnes, pour socialiser et pour étudier. Tu n’y vas pas pour t’asseoir sur ton téléphone portable ou envoyer des messages quand tu pourrais vraiment parler à quelqu’un. »

Comment les smartphones sont utilisés dans les écoles italiennes

En Italie, c’est un débat cyclique : l’interdiction d’utiliser son smartphone à l’école existe depuis longtemps, parfois on revient sur des méthodes pour le confisquer ou pour empêcher les élèves de le regarder pendant les cours. À l’automne 2022, ce débat a refait surface, vous pouvez trouver ici une interview réalisée par Netcost-security.fr avec deux psychologues qui suggèrent une utilisation plus intégrée à l’enseignement.