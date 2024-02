8 alternatives à Playdede (anciennement Megadede) gratuites et légales

Dans ce guide, je vais vous parler des meilleures plateformes pour regarder des séries et des films gratuitement et légalement. Toutes ces plateformes sont de bonnes alternatives à Playdede

Découvrez les meilleures plateformes pour regarder des séries et des films gratuitement et légalement

Dans ce guide, je vous présente les meilleures alternatives gratuites à Playdede que vous pouvez utiliser. Toutes les options que je vous propose ici vous permettront de regarder du contenu de différentes thématiques sans enfreindre les droits d’auteur de leurs créateurs. Dans de nombreux cas, le prix à payer est de regarder un peu de publicité, bien que cela soit déjà la norme sur des plateformes comme celle mentionnée précédemment. Vous voulez des heures de divertissement sans rien payer ? Restez jusqu’à la fin !

Les meilleures sites web et applications pour regarder des séries et des films gratuitement et légalement

Playdede était une plateforme de distribution de contenu numérique complètement illégale. Comme d’habitude avec ce genre de sites web, ils finissent généralement par ne plus être disponibles, que ce soit en raison d’actions judiciaires ou parce que leurs créateurs ne peuvent pas maintenir le projet. Heureusement, pour tous ceux qui ne veulent pas payer pour regarder des séries et des films, il existe de bonnes alternatives qui sont également totalement légales. Lesquelles ?

Avant de parler de chacune des applications que j’ai sélectionnées pour cette compilation, rappelez-vous qu’un des moyens les plus pratiques de regarder des films et des séries, ainsi que d’autres contenus, est avec la TNT. C’est pourquoi, en plus de jeter un œil aux alternatives suivantes à Playdede, je vous recommande également de connaître certaines des meilleures applications pour regarder la TNT sur votre téléphone portable. Par exemple, il existe sur le marché l’application iteleflix, qui peut en grande partie remplacer l’ancienne Playdede, avec du contenu diffusé de manière 100 % légale.

Mais si la TNT n’est pas pour vous, il existe encore d’autres plateformes disponibles qui vous donnent accès à du contenu de qualité sans payer un sou. Voyons voir.

Plex

Plex est un service qui offre une large gamme de contenu gratuit et légal. Sa bibliothèque comprend des films, des séries, de la musique et des podcasts. De plus, il permet aux utilisateurs d’organiser et de diffuser leur propre bibliothèque de médias facilement. En réalité, je vous encourage à découvrir comment utiliser Plex pour créer votre propre serveur multimédia. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités de diffusion sur plusieurs appareils, Plex est une excellente alternative aux plateformes pirates.

RTVE Play

RTVE Play est la plateforme de streaming officielle de Radio Televisión Española, offrant un accès gratuit et légal à une variété de programmes de télévision et de contenus exclusifs. Il est vrai que vous pouvez l’utiliser pour regarder des actualités, des programmes de divertissement et des documentaires, mais c’est également génial pour commencer une nouvelle série ou regarder vos films préférés. Il n’y a pas de publicités et c’est totalement gratuit.

Rakuten TV

Rakuten TV est une plateforme de streaming qui propose une large sélection de films et de séries gratuitement et légalement. Avec une bibliothèque en constante expansion incluant du contenu de différents genres, elle offre une très bonne expérience de visionnage sans avoir à payer. Cependant, elle propose également la possibilité de louer ou d’acheter du contenu premium pour ceux qui le souhaitent.

Pluto TV

Pluto TV est une plateforme de streaming gratuite qui propose une grande variété de chaînes de télévision en direct et à la demande, ainsi que des films et des programmes de télévision. Avec une interface facile à utiliser et une large sélection de contenus, Pluto TV est une excellente alternative légale et gratuite à Playdede pour ceux qui recherchent une expérience de visionnage diversifiée et sans frais.

Tubi

Tubi est une plateforme de streaming qui propose une large sélection de films et de séries. Avec des milliers de titres disponibles en streaming gratuitement, Tubi est une alternative très intéressante à Playdede pour ceux qui veulent regarder des séries et des films sans avoir à payer d’abonnement. Le meilleur, c’est qu’elle est disponible sur une variété d’appareils, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de leur contenu préféré n’importe où et à tout moment. Cependant, il est probable que vous deviez utiliser un VPN si vous êtes en Europe pour accéder à ses services.

Tivify

Tivify est une plateforme de streaming qui offre un accès gratuit et légal à une variété de chaînes de télévision de la TNT, ainsi qu’à des programmes de télévision à la demande. Avec une interface intuitive et des fonctions d’enregistrement de programmes, Tivify est une excellente alternative à Playdede pour ceux qui veulent accéder gratuitement et à tout moment à du contenu télévisuel légal.

YouTube

YouTube est une bonne alternative à Playdede car il offre une grande variété de contenu gratuit et légal. Avec des milliers de créateurs indépendants, ainsi que des maisons de production qui téléchargent leur contenu sur cette plateforme, vous aurez une sélection de vidéos couvrant tout, de la musique et du divertissement à l’éducation et aux actualités. Et oui, il est également possible de regarder des séries et des films ici. De plus, il permet aux utilisateurs d’interagir les uns avec les autres en laissant des commentaires, en envoyant des messages ou en téléchargeant des vidéos.

RlaxxTV

La dernière option que je vous propose est RlaxxTV, un site similaire à PlutoTV, qui vous permettra d’accéder à des chaînes de différentes thématiques. Toutes ces chaînes sont accessibles sans avoir à payer quoi que ce soit et elles proposent différents contenus, tels que des séries, des films et des programmes. Elle dispose d’une fonction de rembobinage pour regarder les émissions déjà terminées. Elle permet également de commencer un programme depuis le début.