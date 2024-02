Les photos du satellite ERS-2 en chute sur Terre : les dernières mises à jour sur sa date de chute

Le satellite European Remote Sensing 2 (ERS-2) est sur le point de revenir sur Terre de manière incontrôlable : selon les dernières prévisions de l’Agence spatiale européenne (ESA), son entrée dans l’atmosphère terrestre est prévue pour le 21 février, avec une marge d’incertitude d’un peu plus d’un jour.

Le retour incontrôlé du satellite ERS-2 sur Terre. Crédit : HEO/UK Space Agency

Le satellite ERS-2 (European Remote Sensing 2) de l’Agence spatiale européenne (ESA) est sur le point de chuter de manière incontrôlable sur Terre. Selon les dernières prévisions, le retour devrait avoir lieu dans l’après-midi du mercredi 21 février, à 13h10 en Italie. L’Office des débris spatiaux de l’ESA, qui surveille de près la chute du satellite sur la planète, a mis à jour la date et l’heure de l’entrée d’ERS-2 dans l’atmosphère terrestre. Pour le moment, l’incertitude de la prévision est d’un peu plus d’un jour (+/- 26,62 heures) et est « principalement due à l’imprévisibilité de l’activité solaire, qui influence la densité de l’atmosphère terrestre et donc la résistance subie par le satellite », a précisé l’Office des débris spatiaux dans un communiqué.

Où se trouve actuellement le satellite ERS-2

Lancé en 1995 en orbite terrestre et désactivé il y a plus de dix ans, le satellite ERS-2 « flotte » au-dessus de nos têtes alors qu’il perd progressivement de l’altitude orbitale. Pour le moment, selon les derniers calculs de l’ESA, il se trouve à une altitude de légèrement plus de 250 km, et comme son orbite n’est pas un cercle parfait, son altitude varie entre un maximum (apogée, le point le plus éloigné de la Terre dans son orbite) et un minimum (périgée, le point le plus proche de la Terre).

Graphique montrant comment l’altitude du satellite ERS-2 a changé au cours du dernier mois et comment elle devrait changer à l’avenir. Crédit : ESA Space Debris Office

Alors que l’orbite du satellite décroît vers la couche la plus dense de l’atmosphère (la seule force qui cause la décroissance étant la résistance atmosphérique, qui est influencée par l’activité solaire imprévisible), ERS-2 a été photographié par d’autres satellites dans l’espace : les images, fournies par l’Agence spatiale britannique, ont été partagées avec l’Agence spatiale européenne (ESA).

Séquence d’images de la chute incontrôlée d’ERS-2 sur Terre : acquises par d’autres satellites dans l’espace, elles ont été traitées par HEO, une entreprise australienne basée au Royaume-Unis spécialisée dans la recherche et le support de la sécurité et de la durabilité spatiales. Crédit : HEO/UK Space Agency

L’ESA prévoit que le satellite, qui a une masse estimée à 2 294 kg sans carburant, « se fragmentera à environ 80 km au-dessus de la surface terrestre » et que « la grande majorité de ces fragments brûlera dans l’atmosphère ». Cependant, certains fragments pourraient atteindre la surface terrestre, où ils « tomberont très probablement dans l’océan », a ajouté l’Agence, rappelant que près de 70% de la surface de notre planète est couverte par l’eau et soulignant que le risque d’être touché par un débris spatial est inférieur à 1 sur 100 milliards.

Quand et où le satellite européen ERS-2 va-t-il tomber sur Terre

Le retour d’ERS-2 est incontrôlé – le satellite, désactivé en 2011 après 16 ans d’activité, a épuisé son carburant, il n’est donc pas possible d’allumer ses moteurs pour contrôler sa descente. Par conséquent, même s’il est possible de prévoir son entrée dans l’atmosphère terrestre dans quelques jours, il n’est pas possible de dire exactement quand et où le satellite tombera avant d’avoir terminé ses dernières orbites. Les prévisions les plus récentes indiquent que le retour aura probablement lieu le 23 février 2024 à 13h10, heure italienne, avec une marge d’incertitude de +/- 26,62 heures.

Estimation mise à jour de la date et de l’heure du retour dans l’atmosphère terrestre d’ERS-2, le satellite de l’ESA en chute libre sur Terre / Crédit : ESA Space Debris Office

À mesure que nous nous approchons du jour du retour, nous serons en mesure de prévoir une heure et un lieu avec une certitude croissante« , a ajouté l’ESA, qui, dans l’optique d’éliminer ses satellites plus anciens (comme ERS -2, Aeolus, Cluster et Integral) de manière plus durable que ce qui était initialement prévu, a plusieurs fois actualisé sa politique de gestion des débris spatiaux, jusqu’en novembre 2023. « Nos missions en orbite terrestre sont désormais de plus en plus conçues pour effectuer des retours contrôlés en fin de vie, permettant aux opérateurs d’identifier précisément la région de la Terre où ils reviennent », a conclu l’Agence.