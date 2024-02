Apple travaille sur un outil d’IA pour contrer GitHub Copilot

Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour son environnement de développement Xcode qui pourrait faciliter le codage pour les développeurs. La fonctionnalité, apparemment similaire au GitHub Copilot de Microsoft, utilisera l’intelligence artificielle (IA) pour suggérer et compléter des blocs de code en temps réel.

Intelligence artificielle générative pour Xcode

Apple étudie également l’utilisation de l’IA pour générer du code permettant de tester des applications, ce qui peut s’avérer une tâche longue et fastidieuse pour les développeurs. La société teste les nouveaux outils en interne avant de les rendre publics, peut-être plus tard cette année.

La nouvelle fonctionnalité pour Xcode fait partie de la poussée d’Apple vers l’IA, qui, selon le PDG Tim Cook, constitue une priorité majeure pour l’entreprise. En février, Cook a déclaré qu’Apple consacrait « énormément de temps et d’efforts » à des projets d’IA qui seront annoncés dans les mois à venir.

Apple prévoit d’autres fonctionnalités d’IA pour ses produits, telles que la possibilité de créer automatiquement des listes de lecture Apple Music et des diaporamas dans son logiciel de présentation professionnelle. Source a également déclaré que l’entreprise souhaite lancer une nouvelle version de sa fonction de recherche « Spotlight » qui pourrait approfondir les applications et permettre aux utilisateurs de faire des requêtes en langage naturel, comme dans ChatGPT, pour accéder à des fonctions spécifiques.

Apple a été relativement silencieux dans le domaine de l’IA par rapport à ses concurrents, mais a lancé des produits d’IA impressionnants ces derniers mois. Il s’agit notamment de MLX, un framework d’apprentissage automatique open source qui facilite la formation de modèles d’IA sur des puces de silicium Apple ; MGIE, un modèle d’IA d’édition de texte en image ; et Keyframer, un animateur d’IA.

La vision d’Apple pour l’IA

Cook s’est montré prudent à l’égard de l’IA générative, contrairement à Google et Microsoft. Néanmoins, il a confirmé lors d’un appel aux investisseurs ce mois-ci que davantage de fonctionnalités d’IA génératives seraient lancées cette année.

Les géants de l’IA Google et OpenAI ne sont pas non plus à la traîne d’Apple dans la course. Tous deux ont lancé de nouveaux modèles d’IA capables de créer d’incroyables vidéos à partir de messages texte et de gérer de grandes quantités de données linguistiques.

Ces modèles, Gemini 1.5 et Sora, démontrent la puissance et la polyvalence de l’IA dans la création de contenu réaliste et créatif. Gemini 1.5 est le résultat de l’innovation incessante de Google dans le domaine du traitement du langage naturel (NLP), la branche de l’IA qui s’occupe de la compréhension et de la création du langage humain.

Google affirme que Gemini 1.5 peut traiter jusqu’à 1 million de jetons d’entrée, ce qui équivaut à environ 4 millions de caractères ou 800 000 mots. C’est 7 fois plus que le précédent détenteur du record, le GPT-4 d’OpenAI, qui ne peut traiter que 128 000 jetons.

Le nouveau modèle texte-vidéo d’Open AI, Sora, peut générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis sur les objets et l’arrière-plan. Vous pouvez également créer plusieurs plans dans une seule vidéo.

