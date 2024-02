Plus de trois ans plus tard, nous pouvons enfin voir ‘Soul’ au cinéma.

Luca et Red les suivront

Joe Gardner au piano

Pixar, mais surtout Disney, a pris il y a quelques années l’une des pires décisions dont nous nous souvenions : ne pas sortir Soul en salles de cinéma, un film d’animation rempli de couleur, de musique, de drame et d’espoir qui est allé directement sur Disney+. L’excuse ? Sortie sur la plateforme en décembre 2020, évidemment le coronavirus COVID-19.

Si c’était à cause de ça, nous ne les blâmons pas, mais nous avons le pressentiment que cela a aussi à voir avec le fait que Disney+ était encore en cours de lancement dans notre territoire et dans une grande partie du monde, et avoir un film exclusif comme celui-ci était un bon argument. Quoi qu’il en soit, plus de trois ans plus tard, l’attente est terminée et à partir de ce 16 février même, nous pouvons enfin profiter de Soul comme il se doit, c’est-à-dire sur grand écran et au cinéma.

Synopsis de Soul

Qu’est-ce qui fait que tu es… TOI? Soul, le film des studios d’animation Pixar lauréat d’un Oscar du meilleur film d’animation, présente Joe Gardner, un professeur de musique de lycée qui reçoit une opportunité en or : jouer dans le meilleur groupe de jazz de la ville. Mais un faux pas le conduit des rues de New York au Grand Avant, un lieu fantastique où les nouvelles âmes reçoivent leur personnalité, leurs particularités et leurs intérêts avant de partir sur Terre.

Déterminé à retrouver sa vie, Joe se joint à 22, une âme précoce qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Dans son désespoir de lui apprendre la merveilleuse expérience de vivre, Joe pourrait finir par trouver la réponse aux questions les plus importantes de la vie.

Luca et Red auront également une autre chance

Mais Soul n’est pas le seul film de Disney et Pixar à avoir une deuxième chance, cette fois dans les salles de cinéma, car Luca, le film situé dans un village côtier de la Riviera italienne et Red, où la petite Mai Lee nous montre à quel point il est difficile de faire le pas vers l’adolescence, seront également disponibles sur grand écran le 22 mars et le 1er mai respectivement.